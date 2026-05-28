鉅亨網編譯段智恆 2026-05-28 20:00

IBM(IBM-US)與旗下開源軟體公司紅帽 (Red Hat) 周四 (28 日) 宣布，將投入 50 億美元推動名為「Project Lightwell」的新計畫，結合人工智慧 (AI) 與全球工程團隊，協助企業強化開源軟體供應鏈安全，因應 AI 時代日益升高的資安威脅。

根據 IBM 說明，Project Lightwell 將部署全球約 2 萬名工程師，並透過先進 AI 技術建立一套企業級「可信任清算平台」(clearinghouse)，專門負責識別、測試與修補大量開源程式碼中的安全漏洞。

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該平台未來將採商業訂閱模式，企業可回報開源框架中的漏洞問題，並取得經驗證、可直接整合至軟體供應鏈中的修補程式，以降低資安風險與修復時間。

IBM 指出，目前超過 90% 的《財星》500 大企業高度依賴開源軟體，但隨著生成式 AI 與大型語言模型快速普及，駭客也更容易利用 AI 工具發掘與攻擊軟體漏洞，讓企業面臨更大風險。

IBM 執行長克利希納 (Arvind Krishna) 表示，開源軟體已成為當今數位經濟與現代 AI 發展的重要基礎，而產業正處於開源軟體建置、安全與擴展模式的關鍵轉折點。

他指出，Project Lightwell 將結合 AI、工程專業與可信任協作機制，建立新的產業模式，從源頭到整體供應鏈全面提升開源軟體安全性。