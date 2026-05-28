鉅亨網編譯段智恆 2026-05-29 03:00

《CNBC》周四 (28 日) 報導，美國與伊朗傳出已就延長停火與啟動核談判達成臨時協議，但美國總統川普尚未正式批准相關條件，使中東局勢仍充滿變數。儘管市場對外交進展抱持樂觀態度，美伊雙方近期軍事與經濟對抗卻同步升高，顯示停火局勢依舊脆弱。

美伊停火仍未正式落地 市場仍難真正放心(圖：REUTERS/TPG)

根據《Axios》稍早報導，美國與伊朗已「大致同意」一份為期 60 天的諒解備忘錄 (MOU)，內容包括延長目前停火安排，並啟動核談判。不過，川普目前仍在評估是否正式簽署協議。

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白宮官員隨後向《CNBC》證實相關消息，但伊朗方面尚未公開確認高層是否正式批准。

消息曝光後，美股周四走高，市場押注美伊衝突可能朝降溫方向發展，並有望結束這場已持續 3 個月的戰爭。

停火談判傳進展 美伊軍事衝突仍未停歇

然而，就在外交談判傳出進展之際，中東局勢卻同步升高。美國中央司令部 (CENTCOM) 表示，伊朗周三晚間向科威特發射一枚彈道飛彈，但已遭科威特軍方成功攔截。

此外，伊朗還在荷姆茲海峽附近部署攻擊型無人機。CENTCOM 指出，伊朗部隊稍早曾發射 5 架自殺式無人機，美軍已成功攔截，並阻止第 6 架無人機自伊朗阿巴斯港 (Bandar Abbas) 起飛。

美方批評，相關行動已構成「嚴重違反停火」。

另一方面，美國財政部周三宣布制裁伊朗新成立的「波斯灣海峽管理局」(Persian Gulf Strait Authority，PGSA)。該機構本月稍早成立，被視為伊朗試圖加強控制荷姆茲海峽航運的重要單位。

美國警告阿曼 勿協助伊朗建立收費制度

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 表示，美方將積極打擊任何協助伊朗在荷姆茲海峽收取通行費的個人、企業或政府。

他特別點名阿曼，警告若協助伊朗建立收費制度，將面臨美國制裁。近期市場傳出，阿曼正與伊朗討論對通過荷姆茲海峽的船隻收費。

川普周三在內閣會議上也強硬表示，荷姆茲海峽「必須保持暢通」，並警告阿曼若不配合，「我們就得把他們炸掉」。

美國財政部指出，最新制裁屬於川普政府「經濟狂怒行動」(Operation Economic Fury) 的一部分，目的是進一步打擊伊朗財政收入。美方官員表示，目前對伊朗施壓重點，已逐漸由軍事行動轉向經濟封鎖。

川普則強調，他不急於在今年期中選舉前完成協議，並稱伊朗經濟「正在自由落體」。他表示，伊朗原本以為可以拖延談判、等待美國期中選舉帶來政治壓力，但「我根本不在乎期中選舉」。