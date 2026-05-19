鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-19 19:00

人工智慧 (AI) 浪潮在本季財報季持續狂飆，然而，負責打造這波繁榮根本的硬體製造商紛紛警告，美伊戰爭正對 AI 供應鏈與獲利能力造成沉重壓力。

美伊衝突曝AI供應鏈致命傷！斷料危機加上能源暴漲 恐吞噬硬體廠獲利 (圖:Shutterstock)

中東衝突正使油價暴漲，並導致對科技產業至關重要的供應鏈陷入癱瘓，因為在美伊持續對峙的情況下，半導體製造不可或缺的氦氣等關鍵材料將面臨短缺。

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研調機構 IDC 分析師 Francisco Jeronimo 直言，這幾家大廠面臨的處境恐將進一步惡化。「我們預期今年將出現更多負面衝擊…… 氣體、能源與運費目前正處於歷史高點，即使局勢有所緩和，高成本可能仍將維持數季。」

他說：「即使最終達成潛在停火，供應端的實質損傷也無法在一夜之間修復。」

成本不斷攀升

在美伊戰爭爆發後，供應鏈中斷與能源成本已成為各大晶片廠最深切的兩大顧慮。

主要作為天然氣生產副產品的氦氣，對半導體製程而言至關重要。卡達身為全球第二大氦氣供應國，坐擁全球最大氣田的部分股權，但其出口產能已在伊朗空襲中被癱瘓。標普全球的數據顯示，卡達在 2025 年供應全球超過 30% 的氦氣。

其他對半導體製程至關重要的關鍵材料——如溴與鋁——的取得管道也受到波及。今年 3 月，由於戰爭重創航空貨運，歐洲的晶片買家不得不支付更高的費用，並開始動用備用庫存。

Jeronimo 指出，晶片公司「深知需要分散風險，以降低對特定區域的依賴」。他補充表示，從短期角度來看，台積電目前正在建立庫存緩衝部位，並積極推動採購來源多元化。

這家台灣晶片巨頭的策略，正如財務長黃仁昭於 4 月法說會上所言：「將持續開發多重供應來源的解決方案，以建立充分、分散的全球供應商陣容，並致力提升在地供應鏈的韌性。」

負責向晶片製造商供應關鍵零部件的 VAT 集團表示，受戰爭影響，該公司經歷了供應鏈中斷，必須重新規劃向客戶運送貨物的航線。雖然 VAT 預料這不會對 2026 年全年展望造成實質衝擊，但其申報資料顯示，第 1 季的營收仍承受了 2000 萬至 2500 萬瑞士法郎 (約 2550 萬至 3200 萬美元) 的衝擊。

長期衝突憂慮

William Blair 分析師 Sebastien Naji 認為，能源成本飆升是目前製造商與晶圓廠所面臨「最迫切」的問題。

但如果中東衝突持續的時間愈長，「對零組件成本、供應商利潤以及整體 AI 資料中心經濟效益所產生的二階與三階連帶衝擊，就會更加顯著」。

如果美伊僵局遲遲沒有化解，本財報季所暴露出的供應鏈衝擊與成本攀升，恐怕只是逆風的開始。

Naji 直言：「如果封鎖行動持續整個夏季，我們很可能會在未來的財報季被迫重新評估風險與實質衝擊。」

截至周一為止，並無任何跡象顯示美國與伊朗正趨近達成協議，美國總統川普周日更加強對德黑蘭當局的威脅。

日本半導體測試設備大廠愛德萬測試 (Advantest) 在財報中坦言，出於「對中東緊張局勢升級可能導致全球經濟放緩的擔憂，公司所處的商業環境依然難以預料」。

愛德萬測試表示，儘管目前獲利受到直接衝擊有限，但包含物流在內的特定成本已經產生，且供應鏈短缺的危機隨時可能浮現。

但是到目前為止，AI 榮景仍足以讓投資人暫時放下謹慎，相關類股依舊持續瘋狂反彈。