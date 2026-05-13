倫敦銅價突破14000美元大關 AI熱潮不是唯一的原因
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
倫敦金屬交易所 (LME) 銅期貨價格周二 (12 日) 突破每噸 14,000 美元大關，一度觸及約 14,100 美元，逼近歷史高位。與此同時，紐約商品交易所 (Comex) 的期銅價格也創下每磅 6.6455 美元的紀錄。
RJO Futures 資深市場策略師 John Caruso 表示：「銅價飆升至歷史新高，正是結構性供應問題累加，所造成的完美風暴。」
他指出，從岩石中提取銅的濃度下降以及波斯灣的供應瓶頸，與人工智慧發展帶來的創紀錄需求，多因素共同驅動了這波漲勢。
「硫磺短缺」重創供應鏈
硫酸是銅精煉過程中不可或缺的原料，特別是用於從礦石中提取金屬的浸出法。然而，受到伊朗戰爭及荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運中斷的影響，中東地區的硫磺出口嚴重受阻。中東國家 (如伊朗、科威特、沙烏地阿拉伯等) 供應了全球近四分之一的硫磺，且全球約半數的海運硫酸亦來自此一地區。
由於硫酸具有腐蝕性且難以透過陸運替代，航運中斷直接導致生產成本飆升。根據 Mosaic 公司的財報，硫磺價格已攀升至每公噸 1,200 美元以上的紀錄高點。此外，中國自 5 月起開始限制硫酸出口，進一步加劇了全球供應的緊張局勢。
AI 熱潮與結構性需求
在需求端，AI 產業的擴張成為銅價長期走強的核心動力。AI 資料中心及其配套的電力基礎設施對銅製電線有著極大需求。Sprott Asset Management 分析師 Jacob White 指出，這類需求對價格上漲具有較強的「抗性」，即便成本增加，需求也不易萎縮。
除了 AI 因素，銅市還面臨嚴重的結構性問題。現有礦場的礦石品位 (含銅量) 持續下降，產量逐年減少。同時，新礦場的開發面臨地理、許可及基礎設施等現實限制，開發周期漫長，短期內難以緩解缺口。
市場前景：高價恐將持續
投資者正積極透過期權交易押注銅價進一步上漲。加拿大豐業銀行分析師 Orest Wowkodaw 預測，到 2027 年全球銅市場將面臨約 35 萬噸的缺口。
儘管高昂的價格理論上會刺激增產或抑制需求，但目前的供應瓶頸與 AI 的剛性需求使得市場普遍預期銅價將維持在「更高、更久」的水準。
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