鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-19 16:40

華爾街投資銀行 Evercore 創辦人兼高級董事長 Roger Altman 嚴詞警告，油價可能很快就會為美股帶來更多麻煩，「當前的重大問題在於我們是否正處於石油市場的臨界點，以及接下來兩周之內，我們是否即將看到油價出現實質性的暴漲」。

Altman 周一 (18 日) 表示，原油價格的急遽飆升恐將引發「繼新冠疫情之後，這十年來的第二波重大通膨衝擊」，進而導致市場陷入動盪，特別是當國際油價一路攀升至每桶 150 美元或更高水準時。

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Altman 直言，在這種情況下，很難想像市場還能對此若無其事，但也有可能，市場還是會挺過去。

緩衝機制不復存在

Altman 指出，儘管投資人普遍將近期由能源驅動的通膨壓力視為暫時現象，但過去有助於吸收石油供應中斷衝擊的緩衝機制，目前可能正在逐步消退。

他進一步分析，相較於全球平均每日約 10200 萬桶的消耗量，目前石油市場每日已有 1200 萬至 1400 萬桶的產能遭到移除。到目前為止，這個衝擊之所以能被局部緩解，主要依賴儲油庫存、海上油輪、戰略儲油 (SPR) 釋出，以及中國龐大的庫存。換句話說，市場先前一直有備用供應可供提領。

然而 Altman 強調，這些緩衝部位已經減少，且可能很快就會失去為市場阻擋供應短缺全面衝擊的緩衝能力。

這將讓原本極具韌性的美國經濟狀況變得更加複雜。Altman 表示，在油價潛在衝擊來臨之前，美股與經濟形勢看起來非常強勁，包含企業獲利、消費端韌性以及企業投資，都展現出活力，雖然其中很大一部分的投資聚焦於 AI 領域，但並不只限於 AI。

問題在於，一旦油價暴漲，恐將徹底壓過這些既有的利多因素。