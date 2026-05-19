鉅亨網編譯余曉惠
華爾街投資銀行 Evercore 創辦人兼高級董事長 Roger Altman 嚴詞警告，油價可能很快就會為美股帶來更多麻煩，「當前的重大問題在於我們是否正處於石油市場的臨界點，以及接下來兩周之內，我們是否即將看到油價出現實質性的暴漲」。
Altman 周一 (18 日) 表示，原油價格的急遽飆升恐將引發「繼新冠疫情之後，這十年來的第二波重大通膨衝擊」，進而導致市場陷入動盪，特別是當國際油價一路攀升至每桶 150 美元或更高水準時。
Altman 直言，在這種情況下，很難想像市場還能對此若無其事，但也有可能，市場還是會挺過去。
截至目前為止，美股多將油價上漲視為可承受的波動，從標普 500 指數與那斯達克綜合指數直到上周仍處於歷史新高水準來看，投資人正在押注企業獲利、AI 資本支出以及依舊穩健的經濟基本面，能持續支撐美股走勢。然而，持續性的油價衝擊恐將讓這樣的樂觀觀點面臨嚴峻考驗。
Altman 指出，儘管投資人普遍將近期由能源驅動的通膨壓力視為暫時現象，但過去有助於吸收石油供應中斷衝擊的緩衝機制，目前可能正在逐步消退。
他進一步分析，相較於全球平均每日約 10200 萬桶的消耗量，目前石油市場每日已有 1200 萬至 1400 萬桶的產能遭到移除。到目前為止，這個衝擊之所以能被局部緩解，主要依賴儲油庫存、海上油輪、戰略儲油 (SPR) 釋出，以及中國龐大的庫存。換句話說，市場先前一直有備用供應可供提領。
然而 Altman 強調，這些緩衝部位已經減少，且可能很快就會失去為市場阻擋供應短缺全面衝擊的緩衝能力。
這將讓原本極具韌性的美國經濟狀況變得更加複雜。Altman 表示，在油價潛在衝擊來臨之前，美股與經濟形勢看起來非常強勁，包含企業獲利、消費端韌性以及企業投資，都展現出活力，雖然其中很大一部分的投資聚焦於 AI 領域，但並不只限於 AI。
問題在於，一旦油價暴漲，恐將徹底壓過這些既有的利多因素。
Altman 認為原油是當前美股的「關鍵樞紐」，如果美國能與伊朗達成某種和解，使油價在今年年底前降回每桶 70 至 80 美元的水準，則經濟與市場多將「處於良好狀態」。但目前來看，情況似乎仍有朝相反方向發展的風險。
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