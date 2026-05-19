鉅亨網新聞中心 2026-05-19 15:00

在人工智慧（AI）浪潮席捲全球資本市場之際，「價值投資是否已經失效」成為投資圈最具爭議的問題之一，這讓無數堅守傳統價值投資的投資人經歷了一段難熬的時光。其中最具代表性的指標人物，莫過於股神巴菲特。

AI狂潮下價值投資已死？巴菲特給答案。(圖:shutterstock)

因為波克夏 (BRK.A-US) 的持股中，幾乎沒有純 AI 的科技標的，導致其短期業績明顯落後於大盤，這進而引發了市場上關於「價值投資是否已經失效」的熱烈討論。

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然而，深入剖析當前市場基本面可以發現，AI 時代並不是價值投資的終點，相反地，這是一次經典投資邏輯的升級契機。

價值投資的底層核心永遠不會過時，只是我們看待企業護城河、估值方式和投研框架的眼光，必須跟著時代進行迭代與升級。

巴菲特手握鉅額現金 是跟不上時代還是另有盤算？

許多人看到巴菲特近年來的業績跑輸大盤，便急著下結論認為老一輩的投資方法已經跟不上科技的速度。

但事實上，波克夏並非單純在市場上炒作股票的投機基金，而是一個旗下控股超過兩百家實體企業的龐大商業帝國。

從最新的營運數據來看，該集團的基本面依舊無比紮實，經營性現金流與淨利潤表現均極為穩健。

巴菲特目前的持股依然以蘋果、傳統消費品牌與金融股為主，對科技巨頭谷歌的持股比例極低，幾乎完全避開了當前市場上大熱的純 AI 標的。

更引人注目的是，波克夏目前手握高達數千億美元的現金儲備，創下了歷史新高。在美股市值相較於國內生產毛額比例逼近歷史高位、大盤市盈率突破高點的當下，巴菲特選擇維持高度防禦的姿態。

這並非他第一次在科技狂潮中選擇冷眼旁觀，回顧歷史上的電子熱潮、個人電腦革命以及當年的互聯網泡沫，巴菲特都曾因為「看不懂、不碰」而面臨階段性的落後，但最終他卻用 6 萬倍的長期複利回報證明了自己的遠見。

短期跑輸是堅守認知邊界的必然代價，而長期的複利積累，才是價值投資真正的魅力所在。

買股票就是買公司 這套規矩在 AI 時代行得通嗎？

在人人高喊 AI 重塑世界的今天，價值投資最核心的三大底層邏輯依然堅如磐石。首要原則就是「買股票就是買企業本身」，不論科技如何進步，股票的價格終究會回歸到企業真實創造價值的能量上，脫離商業本質的情緒炒作，最終只會是一場擊鼓傳花的遊戲。

其次，是對於「安全邊際」的追求，也就是堅持以低於內在價值的價格買入資產，這種在估值上留有餘裕的作法，是投資人在市場劇烈波動中最重要的救生圈。

最後，則是「堅守能力圈」，只賺自己認知範圍內的錢，才能在市場情緒高漲時保持冷靜，不被盲目的跟風奪去理智。

儘管這三大內核永不失效，但投資方法在應用上必須做出巨大的改變。

首先，傳統的「護城河」概念正在面臨前所未有的顛覆，過去企業依賴的品牌壁壘、通路優勢或規模經濟，在 AI 技術的衝擊下可能一夕瓦解。

例如過去共享出行平台所依賴的駕駛與乘客雙邊網絡效應，極有可能因為自動駕駛技術的迅速普及而徹底崩潰。

在 AI 時代，數據、算力與算法的更迭速度極快，企業護城河的保質期正在大幅縮短，這要求投資人必須以更動態的視角來重新評估壁壘的真實性。

遊戲規則變了！當傳統估值模型遇上人工智慧

除了護城河需要重新定義，估值的難度更是呈現指數級增長。過去價值投資人習慣使用現金流折現模型來預估企業未來數十年的獲利情況，以此推算當前的合理股價。

然而，在 AI 技術快速迭代的環境下，我們甚至很難預測一家科技公司三年後的現金流狀況，這導致傳統高度依賴長期預測的估值框架徹底失效。

如今的估值不再是精準的靜態測算，而必須轉向一種「動態的機率判斷」。

面對這種高度不確定性，智慧型的投資人，應該採取不同的策略來適配自己的風險偏好。

第一種策略是堅實的防禦，也就是將資金鎖定在那些「不會被 AI 輕易顛覆」的剛需行業，像是傳統消費、公用事業或具備核心製造能力的優質企業。

這些企業雖然看起來不夠性感，但它們擁有穩定的現金流與極低的估值，如同巴菲特近年佈局日本商社一樣，利用低成本資金換取高股息回報，不追逐市場熱點也能獲得穩定的收益。

面對瘋狂的市場 要學會「守、等、舞」

除了堅守剛需資產，第二種策略則是耐心地等待市場王者真正浮現。

目前的 AI 產業仍處於高度內捲、群雄割據的階段，龍頭地位頻繁更迭，一般投資人其實不需要急著在局勢未明時進場博弈。

我們可以效仿傳奇大師彼得 · 林奇的作法，等到整個產業格局逐漸清晰、泡沫退去且估值回歸到合理區間後，再行佈局那些展現出絕對顛覆能力的產業巨頭，這時候進場依然能穩穩捕獲產業成長的主升浪紅利。

而對於風險承受度較高、具備市場擇時能力的投資人來說，第三種策略則是適度地參與，也就是在嚴格遵守紀律的前提下與泡沫共舞。

這意味著投資人必須承認當前 AI 市場存在泡沫，並以極小、不影響大局的倉位參與市場的上升趨勢。

最關鍵的是，必須在音樂停止、泡沫破裂前果斷離場，絕不戀戰、絕不重倉，以免被隨之而來的市場修正徹底吞噬。

看看 2000 年網路泡沫 歷史給的溫馨提醒

歷史總是驚人地相似，回顧 2000 年的互聯網泡沫時期，市場的瘋狂程度與今日的 AI 狂潮如出一轍。當時，不少堅守價值的投資大佬因為承受不住短期跑輸的巨大壓力而選擇改變策略。

例如傳奇對沖基金經理人羅伯森雖然看空泡沫，卻因為過度槓桿與資金贖回壓力，在泡沫破裂前夕黯然宣布清盤；而金融巨鱷索羅斯雖然在後期反手做多、試圖與泡沫共舞，卻也在市場逆轉時蒙受了巨額虧損。

相反地，當時頂住排山倒海壓力的巴菲特，堅持不碰任何看不懂的互聯網股票，安然度過了泡沫破裂的慘烈期。

當市場回歸理性，波克夏所持有的傳統低估值資產迎來了強勁的價值回歸，僅用了短短幾個月就追回了在泡沫期與大盤的所有業績差距。

這個歷史鏡鑑深刻地提醒，在科技大變革的時代，不需要拋棄價值投資的理念，更不必焦慮地與市場攀比短期回報。