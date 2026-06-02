鉅亨網編譯許家華 2026-06-03 07:40

人工智慧 (AI) 浪潮持續推升全球股市表現，但英國投資銀行巴克萊警告，市場在經歷數月強勁上漲後，正逐漸進入較為脆弱的階段。該行認為，投資人情緒過度樂觀、持倉過度集中以及利率風險升溫等警訊正在累積，短期內市場回檔風險正逐步上升。

巴克萊分析師 Stefano Pascale 在周二 (2 日) 發布的報告中指出，本輪股市漲勢主要受到企業獲利表現優於預期、AI 發展前景樂觀、投資人追趕部位配置以及選擇權市場追價買盤等因素推動。

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Pascale 表示，雖然他對股市長期前景仍維持正面看法，但市場短期面臨的風險已明顯增加。他指出，目前市場部位配置已處於偏高水準，大量資金持續流入股票市場，而量化與系統性交易策略所建立的曝險部位也相當脆弱，一旦市場出現不利因素，可能加劇波動。

巴克萊同時指出，投資人對利率變化的敏感度正持續提高。市場逐漸接受通膨可能長時間維持較高水準，以及中性利率高於過去十年的新環境。在此背景下，美國聯準會 (Fed) 降息空間可能受到限制，使股市估值面臨挑戰。

報告認為，市場情緒已出現明顯升溫跡象。巴克萊表示，投資人的「狂熱情緒」正快速回升，市場波動率則持續下滑，顯示投資人對風險的戒心正在減弱。同時，由於選擇權市場定價變化，避險成本已較先前更具吸引力。

儘管如此，巴克萊也坦言，目前市場仍缺乏足以觸發大規模修正的明確催化劑。企業獲利表現依然穩健，AI 相關投資支出持續擴張，大型科技企業資本支出規模屢創新高，市場資金動能尚未出現明顯逆轉。

不過，該行警告，在市場持續緩步上漲、卻缺乏明確方向的環境下，傳統避險策略可能面臨所謂的「Strike Drift」風險。這種情況是指投資人購買的保護性賣權履約價，隨著股價不斷墊高而逐漸失去避險效果，導致避險效率下降。

基於這項考量，巴克萊建議投資人可考慮採用「Lookback Put」結構型賣權策略。這類產品允許投資人在特定期間內鎖定資產曾經達到的最高價格水準，降低投資人因判斷進場時機錯誤而影響避險效果的風險。

巴克萊指出，根據歷史數據分析，Lookback Put 在許多市場環境下能提供優於傳統賣權的風險報酬特性，尤其適合當前這種股市持續創高但風險逐漸累積的情境。

此外，該行也看好結合股票與利率風險的混合避險策略 (Hybrid Hedge)。相關策略主要押注股市下跌的同時，美國公債殖利率上升，藉由兩種風險因子同步變動來提高避險效率。

市場人士指出，自 2022 年底生成式 AI 熱潮興起以來，美國科技股成為全球股市最重要的上漲動能。包括輝達 (NVDA-US)、微軟(MSFT-US)、亞馬遜(AMZN-US) 與 Alphabet (GOOGL-US)等大型科技企業市值持續攀升，帶動主要股指屢創新高。然而隨著估值不斷擴張、資金集中度升高以及利率前景不確定性增加，市場對於 AI 行情是否過熱的討論也開始升溫。