美股晶片股爆發！費半指數飆近6%再創史高 黃仁勳點名的邁威爾科技狂漲33%
鉅亨網編譯陳韋廷
美股 AI 族群週二 (2 日) 持續表現火熱，費城半導體指數大漲 5.87%，盤中再創歷史新高，邁威爾科技公司暴漲逾 32%，盤後股價延續漲勢，突破 300 美元。輝達執行長黃仁勳當日稱邁威爾可望成為下一家 1 兆美元市值企業。輝達 3 月已投資邁威爾 20 億美元。
AI 伺服器廠商慧與 (HPE) 大漲 19.5%，因該公司財報大幅超出預期，並調高全年業績指引。
記憶體龍頭股整體表現不俗，西部數據漲 3.09%，美光科技漲 2.76%，希捷科技漲 0.58%，閃迪則跌 2.56%。
光通訊類股股價也向上爆發，Lumentum、康寧均漲超 13%。
明星科技股則表現不一，蘋果漲 2.9%，特斯拉漲 1.89%，谷歌、微軟跌超 3%。
谷歌週一揭露擬透過股權募資 800 億美元 (含波克夏海瑟威出資 100 億美元)，重金加碼 AI 基建，再度印證全產業擴產趨勢。
中概股方面，那斯達克中國金龍指數漲 1.83%，阿里巴巴、百度和京東漲超 3%。
Mercer Advisor 投管組合管理副總裁 David Krakauer 說：「大盤走勢韌性尚可，市場仍在期盼美伊達成停戰協議，當前整體局勢暫趨平穩。」
近幾週 AI 主線行情持續火熱，推動美股大盤走強，但本輪上漲僅由少數幾檔權重科技股帶動，克拉考爾提醒，市場資金持倉過度抱團暗藏風險。
Horizon Investments 投資組合管理主管 Mike Dickson 說：「大盤表面波瀾不驚，但內部族群分化劇烈，這也是今年美股市場的常態特徵，AI 全產業鏈內部漲跌表現天差地別。」
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