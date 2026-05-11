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網路泡沫既視感？《大賣空》本尊喊話：AI飆股幾乎該清倉

鉅亨網編譯段智恆

曾成功預測 2008 年美國房市崩盤、並因電影《大賣空》(The Big Short)聲名大噪的知名投資人貝瑞 (Michael Burry) 再度對市場發出警訊。他認為，在人工智慧 (AI) 熱潮推動科技股與半導體股屢創新高之際，市場估值已來到極度危險水準，與 1999 年至 2000 年網路泡沫破裂前夕愈來愈相似，呼籲投資人應「拒絕貪婪」，並大幅降低對科技股的曝險。

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網路泡沫既視感？《大賣空》本尊喊話：AI飆股幾乎該清倉(圖：REUTERS/TPG)

貝瑞周日在個人 Substack 專欄中指出，對大多數投資人而言，最簡單的做法就是直接降低股票部位，尤其是科技股。他更直言，「對任何走出拋物線行情的股票，幾乎應該把部位降到接近零。」


近期隨著 AI 基礎建設需求爆發、記憶體供應吃緊，以及散戶資金大舉湧入半導體族群，美國科技股漲勢愈來愈凌厲。費城半導體指數近幾周大幅飆升，推動標普 500 與那斯達克指數持續改寫歷史新高，即便中東戰事仍未平息，市場風險偏好依舊高漲。

不過，貝瑞警告，這波由 AI 熱潮與動能交易所推動的行情，愈來愈像網路泡沫最後階段。他上周才將近期費半走勢與 2000 年 3 月科技股崩跌前的漲勢相比，並形容目前市場氛圍就像「1999 年至 2000 年泡沫最後幾個月」。

貝瑞透露，目前自己正維持「相當規模的槓桿放空部位」，押注一籃子他認為遭低估、價格被錯殺的公司，策略與他 2000 年網路泡沫時期採取的操作方式相似。

不過，他也強調，直接放空並不是多數投資人適合採取的策略。貝瑞指出，目前無論是買進賣權，還是直接放空個股，成本都已明顯上升，且做空部位一旦遭遇行情持續逼空，可能帶來巨大痛苦。

因此，他建議一般投資人不必急著與市場對作，而是應選擇提高現金部位，等待更合理的進場時機。

貝瑞寫道，「歷史告訴我們，即使這場派對還能持續一周、一個月、三個月，甚至一年，最後的結果通常都是價格大幅回落。」隨著華爾街對 AI 驅動的科技股狂潮是否已與基本面脫節的爭論持續升溫，貝瑞的最新警告無疑再度為市場投下震撼彈。
 


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