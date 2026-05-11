鉅亨網編譯段智恆 2026-05-11 22:10

美國總統川普預定於周四 (14 日) 至周五 (15 日) 訪問北京，與中國國家主席習近平舉行備受矚目的峰會。在美伊戰事持續升溫、荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 封鎖遲遲未解之際，伊朗問題已從區域衝突升高為牽動美中戰略互動的核心議題。從停火斡旋、能源安全，到美方針對伊朗石油與武器交易祭出的制裁，預料都將成為此次「川習會」的關鍵交鋒焦點。

停火協商成川習會首要議題 中國拒完全配合華府節奏

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美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 日前已證實，川普與習近平將直接討論伊朗戰事，並公開呼籲中國「加入這場國際行動」，協助重啟荷姆茲海峽航運，確保全球能源供應恢復正常。

不過，儘管中國上月曾在幕後協助促成伊朗赴巴基斯坦與美方進行和平接觸，但分析人士指出，北京不太可能完全依照華府節奏行事，更不會單純因美方施壓就改變其中東布局。

在伊朗外交部長上周訪問北京後，中方公開呼籲「全面停止敵對行動」，並重申在核議題上，中國肯定伊朗不發展核武的承諾，同時支持伊朗和平利用核能的合法權利。

相較之下，美方立場依舊強硬，華府認為伊朗仍有發展核武意圖，要求德黑蘭未來 20 年放棄鈾濃縮權利，並交出高濃縮鈾庫存，雙方立場差距仍大。

荷姆茲封鎖重創中國能源命脈 北京對美封鎖措施不滿

隨著戰事延燒，中國能源安全正面臨愈來愈大壓力。中國約有一半原油進口仰賴中東供應，而荷姆茲海峽持續封鎖，加上美軍在波斯灣的海上封鎖行動，使大量油輪受困海灣，並面臨遭襲風險。

根據中國海關數據，4 月中國原油進口量年減 20%，降至近四年來最低水準，顯示戰事已對中國能源供應造成實質衝擊。

為優先確保國內能源供應，北京也被迫削減汽油、航空燃油等高附加價值成品油出口，進一步壓縮煉油企業獲利空間。

中國外交部此前已公開批評，美國封鎖荷姆茲海峽不符合國際社會共同利益。中方上周也證實，一艘載有中國船員的油品運輸船在海峽遭到攻擊，進一步凸顯區域風險升高。

伊朗石油與軍售制裁升級 美中經貿摩擦再添火種

除了停火與能源議題，伊朗石油與軍售相關制裁也可能成為川習會另一大敏感焦點。

儘管川普政府持續施壓，中國仍是伊朗原油最大買家。根據能源數據公司 Kpler 統計，2025 年伊朗出口原油超過八成流向中國，中國今年平均每日進口約 138 萬桶伊朗原油，主要由民營煉油廠採購折價原油。

美國財政部 4 月已對中國民營煉油巨頭恆力石化 (600346-CN) 祭出制裁，指控其購買價值數十億美元的伊朗原油，並向兩家中國銀行發出警告，若協助伊朗石油交易，將面臨次級制裁。

北京則強硬反擊。中國商務部已首次援引反外國制裁相關法律，要求企業不得配合美方對五家煉油企業的制裁措施，並保留進一步反制權利。