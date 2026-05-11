鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-11 21:51

美股主要指數周一 (11 日) 開盤走低，在上周連續創高後暫時喘口氣，主因美國與伊朗停火談判再度陷入僵局，美國總統川普拒絕德黑蘭最新提案，打擊市場對荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 短期重啟的期待，帶動國際油價走揚並壓抑風險偏好。

能源股逆勢走強，科技股漲跌互見，投資人也持續觀望本周川習會與即將公布的美國通膨數據，評估能源衝擊是否進一步推升市場對聯準會 (Fed) 維持高利率的預期。

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截稿前，道瓊工業指數漲近 40 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲近 20 點或近 0.1%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲近 1.5%。台積電 ADR 跌近 2.5%。

美股主要指數甫於上周創下歷史新高，但隨著美國與伊朗停火談判再度陷入僵局、荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 持續封閉，市場對能源供應與通膨風險的擔憂迅速升溫，全球股市周一轉趨震盪，油價與公債殖利率同步走高，投資人也將焦點轉向本周川普訪中，以及即將公布的美國通膨數據。

在能源價格走高帶動下，市場對通膨重新升溫與主要央行可能維持緊縮立場的預期同步升高。美國 10 年期公債殖利率上升 3 個基點至 4.38%，美元指數小幅走高，黃金則跌破每盎司 4,700 美元。

戰事未歇仍創高 資本支出撐起股市估值

儘管中東戰火延燒，全球股市近期表現卻出乎市場預期強勁，主要受惠於企業財報優於預期，以及人工智慧 (AI) 投資熱潮持續推升科技股估值。

摩根大通私人銀行全球投資策略主管彼得斯 (Grace Peters) 接受彭博電視專訪時表示，全球股市處於高檔「其實說得通」，因為市場背後真正的推力來自資本支出持續擴張，而不只是 AI 基礎建設本身。

她指出，除了科技企業積極投入 AI 之外，各國政府也正基於國家安全、能源韌性與供應鏈重組需求加速引導資本投入，企業則跟進擴大投資，這使市場願意給予更高估值。

科技股漲勢也延續至亞洲市場。繼美國半導體股上周五大漲逾 5% 後，南韓 Kospi 指數周一大漲 4.3%，連續第五個交易日改寫歷史新高，反映市場對 AI 供應鏈前景仍高度樂觀。

川習會與美國 CPI 成焦點 華許政策路徑面臨考驗

除了中東局勢，本周市場另一大焦點將是川普預定周四至周五與中國國家主席習近平會面。市場正觀察美中領袖是否能對中東局勢、能源供應與全球供應鏈穩定發揮實質影響，進一步左右風險資產走勢。

另一方面，美國將於周二 (12 日) 公布 4 月消費者物價指數 (CPI)，成為市場研判聯準會(Fed) 下一步政策的重要依據。根據彭博調查，經濟學家預估 4 月 CPI 將月增 0.6%，高於 3 月並可能創下 2022 年以來最大單月升幅，顯示油價衝擊正逐步傳導至終端物價。

自中東衝突於 2 月底爆發以來，市場不僅已完全排除 Fed 今年降息可能，部分交易員甚至開始押注，預計本周接替鮑爾 (Jerome Powell) 出任 Fed 主席的華許(Kevin Warsh)，可能在 2027 年前進一步升息，以因應能源驅動的第二波通膨風險。

Nuveen 全球投資策略主管庫珀 (Laura Cooper) 表示，由企業獲利強勁、AI 熱潮與市場押注能源衝擊只是短期現象所推動的股市狂飆，本周將迎來真正考驗。若美國通膨高於預期，公債殖利率可能進一步攀升；若零售銷售同步轉弱，也可能反映高油價已開始侵蝕消費者支出能力，為市場帶來新的波動。

截至台北時間周一（11 日）21 時許：

焦點個股：

莫德納 (MRNA-US) 早盤股價上漲 3.68%，至每股 56.35 美元

美國出現漢他病毒 (Hantavirus) 確診病例後，疫苗概念股再度受到市場關注，莫德納 (Moderna) 周一盤前股價大漲近 9%。根據《美聯社》(AP)報導，一名美國公民已確認感染漢他病毒，另有一名美國民眾出現相關症狀，目前仍在等待檢測結果。莫德納上周才宣布，已啟動漢他病毒疫苗的早期研發計畫，消息帶動資金湧入生技股。

英特爾 (INTC-US) 早盤股價上漲 3.67%，至每股 129.50 美元

英特爾漲勢持續延燒，周一盤前股價再漲 5.5%，延續 4 月財報公布後的強勁反彈。自 4 月 23 日公布第一季財報以來，英特爾股價累計漲幅已逼近 100%，顯示市場持續押注其晶圓代工業務與 AI 晶片布局有望推動營運重返成長。

美光 (MU-US) 早盤股價上漲 6.47%，至每股 795.16 美元

記憶體族群熱度持續升溫，美光周一盤前再漲 6%，此前該股上周五已大漲 15%。在 AI 伺服器需求爆發、記憶體供應吃緊帶動下，美光過去一個月股價累計飆升超過 77%，市場持續看好記憶體產業進入新一輪超級循環。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：