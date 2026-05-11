鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-12 04:30

美國晶圓代工廠格芯 (格羅方德 / GlobalFoundries) 近日指出，受惠於 AI 推理與智能體 (Agentic AI) 應用需求爆發，伺服器 CPU 市場正迎來結構性增長的「超級週期」，超微、英特爾與高通被視為主要受惠者。

過去以 GPU 為主的 AI 訓練階段，GPU 與 CPU 使用比例約為 8 比 1，而隨著 AI 應用轉向推理與智能體，這一比例已降至 4 比 1，未來甚至可能趨近 1 比 1。這意味著 CPU 在資料調度、記憶體管理與系統協作中的重要性大幅提升。

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格芯已將 AI 伺服器 CPU 視為關鍵增長動能，並承諾將 50% 的自由現金流回饋股東。

競爭格局方面，超微在今年第一季資料中心收入達 58 億美元，首次超越英特爾的 51 億美元，伺服器市占率逼近 50%。超微管理層更將 2030 年伺服器 CPU 市場規模預期從 600 億美元上調至 1200 億美元。

英特爾雖面臨產能緊張，但伺服器 CPU 需求強勁反彈，已上調 2026 年資本支出以擴產，並獲得特斯拉作為其 18A 製程的關鍵合作夥伴背書。

此外，高通正基於安謀 (arm) 架構開發資料中心級 CPU，最快下月亮相，成為市場第三股競爭力量。