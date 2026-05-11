鉅亨網編譯段智恆 2026-05-12 00:15

美國總統川普周一 (11 日) 表示，在伊朗對華府提出的停火方案提交「無法接受」的反提案後，美國與伊朗之間原本脆弱的停火協議如今已「靠維生系統撐著」，形容這場持續一個多月的停火安排正面臨崩潰邊緣，為中東局勢再添不確定性。

川普看一半就不看了！怒批伊朗提案是垃圾 美伊停火命懸一線(圖：REUTERS/TPG)

川普當天在白宮橢圓形辦公室向媒體表示，目前這項停火協議的狀態「難以置信地脆弱」，並毫不掩飾對伊朗最新回應的不滿。

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他直言，德黑蘭送來的文件根本是「垃圾」，甚至自己連看完都沒有，就決定拒絕這份反提案。

川普更以醫療急救場景形容當前停火局勢，稱這項協議如今「正在靠大型維生系統撐著」，就像醫生走進病房後告知家屬，「你所愛的人只剩 1% 的存活機率」。

這場氣氛緊張的停火安排始於 4 月 8 日，當時川普警告，若伊朗拒絕達成協議，美國將摧毀伊朗「整個文明」。停火原定僅維持兩周，但川普於 4 月 21 日片面宣布延長，使原本短暫的停火安排得以延續至今。

不過，這項停火協議從一開始就未真正穩定落地，美伊雙方持續互控對方違反協議內容。川普 4 月 7 日首次宣布停火時，曾明確要求伊朗必須立即重啟荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運，作為停火的重要前提之一。

然而，在海峽通航量始終未能恢復至戰前水準後，川普隨後下令美軍在阿曼灣 (Gulf of Oman) 實施海上封鎖，阻止船隻進出伊朗港口，進一步加大對德黑蘭的施壓力道。

即便停火名義上仍然存在，區域軍事衝突實際上從未完全停止。光是上周，伊朗就對阿拉伯聯合大公國發動攻擊，美伊軍隊也在荷姆茲海峽爆發交火，美國國防部更證實，美軍曾打擊兩艘懸掛伊朗國旗的油輪。