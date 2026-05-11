美股

川普看一半就不看了！怒批伊朗提案是垃圾 美伊停火命懸一線

鉅亨網編譯段智恆

美國總統川普周一 (11 日) 表示，在伊朗對華府提出的停火方案提交「無法接受」的反提案後，美國與伊朗之間原本脆弱的停火協議如今已「靠維生系統撐著」，形容這場持續一個多月的停火安排正面臨崩潰邊緣，為中東局勢再添不確定性。

cover image of news article
川普看一半就不看了！怒批伊朗提案是垃圾 美伊停火命懸一線(圖：REUTERS/TPG)

川普當天在白宮橢圓形辦公室向媒體表示，目前這項停火協議的狀態「難以置信地脆弱」，並毫不掩飾對伊朗最新回應的不滿。


他直言，德黑蘭送來的文件根本是「垃圾」，甚至自己連看完都沒有，就決定拒絕這份反提案。

川普更以醫療急救場景形容當前停火局勢，稱這項協議如今「正在靠大型維生系統撐著」，就像醫生走進病房後告知家屬，「你所愛的人只剩 1% 的存活機率」。

這場氣氛緊張的停火安排始於 4 月 8 日，當時川普警告，若伊朗拒絕達成協議，美國將摧毀伊朗「整個文明」。停火原定僅維持兩周，但川普於 4 月 21 日片面宣布延長，使原本短暫的停火安排得以延續至今。

不過，這項停火協議從一開始就未真正穩定落地，美伊雙方持續互控對方違反協議內容。川普 4 月 7 日首次宣布停火時，曾明確要求伊朗必須立即重啟荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運，作為停火的重要前提之一。

然而，在海峽通航量始終未能恢復至戰前水準後，川普隨後下令美軍在阿曼灣 (Gulf of Oman) 實施海上封鎖，阻止船隻進出伊朗港口，進一步加大對德黑蘭的施壓力道。

即便停火名義上仍然存在，區域軍事衝突實際上從未完全停止。光是上周，伊朗就對阿拉伯聯合大公國發動攻擊，美伊軍隊也在荷姆茲海峽爆發交火，美國國防部更證實，美軍曾打擊兩艘懸掛伊朗國旗的油輪。

川普周日也在 Truth Social 發文證實，已收到伊朗最新回應，但他直言「我不喜歡——完全無法接受！」(TOTALLY UNACCEPTABLE) 隨著最新談判再度陷入僵局，市場對荷姆茲海峽短期重啟的期待也進一步降溫，國際油價與避險情緒同步升溫。


文章標籤

美國伊朗川普戰爭中東地緣政治石油原油期貨油價荷姆茲海峽荷莫茲海峽停火TOP

相關行情

台股首頁我要存股
NASDAQ10029292.88+0.20%
道瓊指數49612.290.01%
費城半導體11999.531.90%
S&P 5007418.280.26%
美元指數97.9210.02%
美國10年公債價格97.891-0.32%
美債10-5年利差%
ICE布蘭特原油期貨%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty