鉅亨網編譯段智恆 2026-05-11 20:30

美股創高還能追？摩根大通示警：別忽略「通膨未爆彈」(圖：REUTERS/TPG)

彼得斯接受彭博電視專訪時指出，近期包括中東戰事升溫在內的國際局勢，使全球碎片化 (Global Fragmentation)、AI 競賽與通膨這三股長期趨勢變得更加迫切。她表示，雖然全球股市目前處於相對高檔，但企業獲利與資本支出同步成長，使當前估值仍具合理性。

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她透露，企業在最近一輪財報季中，除了 AI 相關投資外，整體資本支出仍年增 12%，反映企業正加速投入更廣泛的基礎建設與供應鏈布局。她認為，這波資本支出不只是科技升級，更與國家安全考量密切相關，涵蓋實體安全、能源韌性以及供應鏈重組等領域。

不過，她對企業獲利前景依然樂觀，認為在資本支出擴張與 AI 提升營運效率帶動下，未來企業盈餘成長有望優於過去數十年的平均水準。

在區域配置方面，彼得斯認為新興市場將是摩根大通今年下半年看好的重點方向，特別是受惠原物料、關鍵礦產與科技供應鏈需求的市場，其中南韓與台灣被點名具備較強的獲利循環優勢。她也指出，中國市場過去五年表現明顯落後，但在 AI 發展所需的電力基礎建設方面，仍具備一定競爭優勢。