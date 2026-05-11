美股創高還能追？摩根大通示警：別忽略「通膨未爆彈」
鉅亨網編譯段智恆
儘管美股主要指數逼近歷史高點，市場對企業獲利與人工智慧 (AI) 投資熱潮維持樂觀，但摩根大通 (JPM-US) 私人銀行全球投資策略主管彼得斯 (Grace Peters) 警告，地緣政治分裂、AI 帶動的大規模資本支出，以及持續存在的通膨壓力，正逐漸重塑全球市場結構，投資人不應只關注短期行情，而忽略市場底層正在發生的深層變化。
彼得斯接受彭博電視專訪時指出，近期包括中東戰事升溫在內的國際局勢，使全球碎片化 (Global Fragmentation)、AI 競賽與通膨這三股長期趨勢變得更加迫切。她表示，雖然全球股市目前處於相對高檔，但企業獲利與資本支出同步成長，使當前估值仍具合理性。
她透露，企業在最近一輪財報季中，除了 AI 相關投資外，整體資本支出仍年增 12%，反映企業正加速投入更廣泛的基礎建設與供應鏈布局。她認為，這波資本支出不只是科技升級，更與國家安全考量密切相關，涵蓋實體安全、能源韌性以及供應鏈重組等領域。
彼得斯提醒，資本支出升溫雖有助於推升企業長期成長，但也可能重新點燃通膨壓力。她建議投資人在資產配置上維持抗通膨布局，例如配置黃金等避險資產，同時在債券部位上偏好存續期間較短的標的，以降低利率波動風險。
不過，她對企業獲利前景依然樂觀，認為在資本支出擴張與 AI 提升營運效率帶動下，未來企業盈餘成長有望優於過去數十年的平均水準。
在區域配置方面，彼得斯認為新興市場將是摩根大通今年下半年看好的重點方向，特別是受惠原物料、關鍵礦產與科技供應鏈需求的市場，其中南韓與台灣被點名具備較強的獲利循環優勢。她也指出，中國市場過去五年表現明顯落後，但在 AI 發展所需的電力基礎建設方面，仍具備一定競爭優勢。
彼得斯強調，無論是通膨還是地緣政治，都不會只是短暫事件，面對持續出現的衝擊，投資人更需要透過區域與產業分散配置，提升投資組合韌性。
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