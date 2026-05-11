鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-12 00:10

美國券商 Wedbush 董事總經理艾夫斯 (Dan Ives) 最新預測，隨著科技公司財報優於預期提振 AI 板塊信心，未來一年那斯達克指數 N(IXIC) 將挑戰 30000 點大關。

他週一 (11 日) 在接受《CNBC》採訪時指出，本輪財報季徹底扭轉年初市場的恐慌情緒，投資者對 AI 基礎建設前景轉為全面樂觀。截至上週五 (8 日) 收盤，那斯達克綜合指數報 26247.08 點，今年至上週五為止累計上漲 12.93%。

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艾夫斯強調，當前晶片供需缺口高達 10 倍，AI 革命仍處早期階段，並看好這波牛市將延續兩年。

艾夫斯建議投資人應布局 AI 全產業鏈，包括大型雲端巨頭、晶片、軟體、網路安全及電力等賽道，不可單押單一板塊。他特別點名 SK 海力士等記憶體巨頭，稱產業正處於超級景氣循環。

過去一個月，費城半導體指數飆漲 38%，英特爾、輝達等個股均錄得雙位數漲幅。

然而，《大賣空》原型人物 Michael Burry 同日卻警告說，當前股市對 AI 的狂熱與 1999 至 2000 年網路泡沫末期如出一轍，股價僅因上漲而繼續衝高，市場氛圍極度亢奮。