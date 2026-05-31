鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-31 13:20

知情人士透露，阿拉伯聯合大公國曾對伊朗發動數十次空襲，時間從戰爭初期一直延續至四月停火宣布後的隔日。此一介入程度遠超外界此前所知，顯示阿聯在美國與以色列主導的軍事行動中扮演了更深入的角色。

根據《華爾街日報》報導，上述攻擊均與美國及以色列協調進行，兩國並提供情報支援。打擊目標包括荷姆茲海峽的格什姆島與阿布穆薩島、班達爾阿巴斯港、波斯灣拉萬島的石油煉油廠，以及阿薩盧耶石化設施。

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知情人士指出，部分攻擊是針對伊朗能源設施的反制行動，以回應德黑蘭率先對阿聯的石油與天然氣基礎設施發動的攻擊。

戰事期間，伊朗以超過 2,800 枚飛彈與無人機打擊阿聯，規模遠超對任何其他國家的攻擊，包括以色列在內。伊朗的攻擊目標涵蓋阿聯人口密集區、能源基礎設施及機場，意圖拉高衝突的經濟與政治代價。

阿聯外交部聲明表示：「阿聯認定伊朗須為這些恐怖攻擊及其一切後果承擔全部責任。」

阿聯的強硬回應加劇了海灣國家內部的分歧。今年四月初，沙烏地阿拉伯向美國抱怨，阿聯的報復行動提高了地區能源設施遭伊朗打擊的風險，可能導致油價飆升、衝擊全球市場，並要求美方向阿聯施壓，促其停止反擊、轉而參與外交斡旋。

相較之下，沙烏地阿拉伯雖公開譴責伊朗的攻擊，但採取了更為低調的姿態，選擇以外交途徑化解危機。據悉，阿聯總統穆罕默德 · 本 · 扎耶德對沙烏地王儲穆罕默德 · 本 · 薩勒曼感到挫折，因後者拒絕參與對伊朗的協調軍事行動。

這場齟齬進一步擴大了兩國之間原本已存在的裂痕。雙方此前已在蘇丹與葉門問題上分別支持對立陣營，爭奪紅海地區影響力。

阿聯更在四月宣布退出沙烏地主導的石油輸出國組織（OPEC），強調將深化與美國及以色列的安全合作。

除了參與軍事打擊行動之外，阿聯還支持提交至聯合國的決議草案，授權在必要情況下使用武力，以打破伊朗對戰略要道荷姆茲海峽的控制。

阿聯同時對伊朗的金融利益採取行動，關閉位於杜拜、與德黑蘭有關聯的學校與俱樂部，並限制伊朗公民取得簽證及過境權利。這些措施削弱了阿聯長期以來在西方嚴厲制裁下為伊朗提供的重要經濟生命線。

對此，伊朗多次指責阿聯加入美國與以色列對其發動的聯合行動。

報導指出，阿聯向來願意承擔較高的外交政策風險，並積極運用軍事力量推進其區域利益。近年來，阿聯曾向蘇丹與利比亞的民兵組織提供武器，也曾向葉門派遣傭兵，藉此在區域競爭中取得優勢。

然而，目前尚不清楚阿聯是否具備足夠能力威懾像伊朗這樣規模更大、距離更近的對手。不過，與美國和以色列發動超過 2 萬次空襲相比，阿聯的軍事行動大多具有象徵意義。

阿聯採取強硬立場，也可能使其在未來與伊朗長期緊張關係中成為更大的攻擊目標。今年 5 月初，在美國海軍展開行動試圖削弱伊朗對荷姆茲海峽控制後，伊朗曾襲擊位於富查伊拉的重要石油港口。

此後不久，一架自伊拉克發射的無人機又在阿聯核能發電廠附近墜落或遭攔截。

儘管強硬回應引發外界關注，阿聯近期已逐漸調整立場，轉而推動外交解決方案，以保護其龐大的能源設施利益。阿聯總統本月初亦與多位地區領導人一同致電美國總統川普，鼓勵其推動與伊朗的和平協議。

這場戰爭也進一步深化了阿聯與以色列之間的合作關係。以色列官員對阿聯在戰爭期間的表現感到鼓舞，並將兩國關係視為長期戰略夥伴關係。

據知情人士透露，戰爭期間，以色列曾向阿聯部署「鐵穹」防空系統及以軍部隊，協助保衛阿聯。目前仍有數十名以色列士兵駐紮在該海灣國家的軍事設施內。