鉅亨網新聞中心 2026-06-01 12:20

戴爾暴漲讓大摩高調「認錯」：硬體週期比預期更強。(圖:shutterstock)

隨著戴爾股價一路狂飆，向來態度保守的摩根士丹利日前發布報告高調「認錯」，坦承先前對硬體循環的判斷過於保守，並宣布將戴爾的「減碼」評等與 170 美元目標價打入審查。

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大摩指出，AI 需求已開始從單純的 GPU 伺服器外溢至傳統基礎設施，且此趨勢仍處於早期階段，「傳統 PC 大廠」的低估值框架恐將被徹底重寫。

目前戴爾股價已強勢攻上 420 美元附近，反映出市場正對其進行結構性的重新評價。

驚豔財報擊碎空頭 營運指引大幅調升

戴爾於 5 月 28 日美股盤後公布的 2027 會計年度第一季財報，其強勁程度在近年企業硬體產業中堪稱異數。單季 Non-GAAP 營收達 438 億美元，不僅較去年同期暴增 87.5%，更大幅超越大摩先前預測的 390 億美元，超出市場共識逾 21%。

獲利表現上，單季 Non-GAAP EPS 達 4.86 美元，年增幅高達 214%，比市場最樂觀的預期還要高出 66%。

除了單季財報亮眼，戴爾對於未來的營運展望更是讓市場振奮。戴爾將 FY27 的全年營收指引中位數，從先前市場預期的約 1,400 億美元，大幅上調至 1,670 億美元；全年 EPS 指引也從 12.90 美元調升至 17.90 美元，上調幅度高達 39%。

這份超乎想像的強勁財報，直接點燃了多頭火苗，帶動戴爾股價在盤後交易中瘋狂飆漲約 38%。

AI 需求外溢效應顯現 伺服器、記憶體迎來爆發

大摩分析師艾瑞克 · 伍德林（Erik W. Woodring）在最新研究報告中指出，戴爾這份財報背後的核心意義，在於 AI 驅動的硬體需求，已經開始從 GPU 伺服器向外擴散到更廣泛的運算與儲存架構，且此趨勢正處於發展的極早期階段。

大摩認為，隨著「AI 代理」等應用的興起，計算與資料儲存的價值被根本性地改變。

AI 推理工作負載不僅高度依賴 GPU，還需要龐大的 CPU 伺服器以及非結構化儲存架構來進行數據「餵食」。

這項轉變直接促成了傳統伺服器需求的爆發式成長，並推升戴爾的 AI 伺服器積壓訂單衝上歷史新高。

從部門數據來看，戴爾旗下的基礎設施解決方案部門（ISG）第一季營收達到 290 億美元，年增 181%，其中伺服器與網路業務貢獻了 247 億美元，年增高達 290%。

即便是不含 GPU 的傳統伺服器，營收也創下年增 92% 的歷史新高，呈現嚴重的供不應求；同時，儲存業務也創下近 12 季以來的最快增速。

為此，戴爾管理階層將 AI 伺服器全年收入指引，由 500 億美元上調至 600 億美元；傳統伺服器收入年增率預測，更從原本的中個位數一口氣調升至年增 60%；記憶體業務年增率亦同步調升至中個位數。

這些數據充分表明，AI 正推動整體基礎設施潛在市場規模（TAM）進行結構性擴張。

提前拉貨疑慮降溫 產業步入擴張長週期

面對市場先前擔憂企業是否「提前釋放需求（提前拉貨）」進而透支未來成長的疑慮，大摩在報告中也給出了正面回應，認為隨著產業趨勢的確立，這種擔憂的重要性正在顯著下降。

不可否認，由於 DRAM、NAND 快閃記憶體及 CPU 等關鍵零組件供應持續吃緊，客戶確實有加速採購以鎖定產能的現象。

這反映在戴爾首季 PC 出貨季增 8%（往年同期通常為低個位數下滑），以及傳統伺服器大幅季增 46%（往年同期通常為中至高個位數衰退）等數據上。

戴爾管理階層也坦言，部分企業客戶確實將未來一年甚至更長時間的需求提前鎖定。

然而大摩強調，目前的關鍵問題已不再是「提前拉貨是否存在」，而是整個科技產業是否正在進入一個規模更龐大、持續時間更長的「基礎設施建設大週期」。

在這個新週期中，強勁的需求將持續超越供給，而戴爾憑藉著極佳的執行力與技術領先，恰好處於這個週期的風口浪尖。

儘管 PC 業務中，低端消費型及中小企業市場對價格較為敏感，可能導致後續季度的 PC 營運利潤率從首季的 8% 回落至 6% 的正常水準，但 ISG 部門的強勁成長動能，已足以輕鬆抵銷 PC 端的任何潛在疲軟。

傳統 PC 大廠評價面臨重寫

大摩分析師伍德林在報告中直言「我們在這次判決上犯了錯誤（We got this one wrong）」，並坦言這是他長期追蹤硬體產業生涯中，所見過最令人印象深刻的季度之一。

伍德林表示，尤其是在當前零組件成本面臨通膨壓力的環境下，戴爾依然能在所有業務線實現利潤率上揚與需求增長，這不僅證實了市場需求的剛性，更展現了戴爾強大的執行力與市佔率擴張能力。

此前，大摩對戴爾長期維持「減碼」評等，目標價僅設在 170 美元，對硬體產業的整體觀點也偏向「謹慎」。

如今戴爾股價已狂飆至 420 美元附近，大摩發布了標題為「令人難以置信的強勁季度；我們認錯」（An Incredibly Impressive Quarter; Eating Our Humble Pie）的研報，並宣布將該股的評等、目標價及獲利預測模型全部列入審查，無疑是一次罕見且高調的公開認錯。

現在華爾街面臨的核心問題是：戴爾股價下一步會怎麼走？

大摩指出，戴爾目前對 2027 年度的營運指引可能依然偏向保守。隨著 AI 驅動的 TAM 歷史性擴大，戴爾在未來幾季仍有進一步上調獲利預測的空間，進而支撐其估值倍數持續擴張。