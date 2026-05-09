鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-09 08:46

自 2022 年底 ChatGPT 問世引發人工智慧 (AI) 熱潮以來，基礎設施紅利一直由輝達 (NVDA-US) 獨佔，雖然這家全球市值最高晶片巨頭今年營收可望交出成長 70% 的佳績，但華爾街資金已經開始轉向，湧入那些在 AI 建設初期幾乎不被注意的企業。

AI領頭羊洗牌！資金撤出輝達改搶硬體四雄 英特爾、超微上演CPU大反攻 (圖:Shutterstock)

瑞穗證券分析師 Jordan Klein 指出，本周市場表現呈現「AI 領漲地位的更迭」。晶片大廠超微 (AMD-US) 與英特爾 (INTC-US) 單周大漲約 25%，記憶體大廠美光 (MU-US) 飆升超過 37%，光纖電纜商康寧 (Cornings)(GLW-US) 也攀升約 18%。

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這四家公司今年市值皆已翻倍，又以英特爾表現最為強勁，漲幅超過 200%。相形下，輝達 2026 年以來僅上漲 15%，僅略領先那斯達克指數。

投資人正把資金分配給更多硬體廠，押注 AI 牛市將持久，且資料中心未來幾年需要更多元的高階零組件。記憶體則是近期最強勢主題，在全球缺貨推升價格的情況下，讓有 47 年歷史、曾處於市場邊緣的美光，成為過去 12 個月最熱門的交易標的。

美光市值本周首度衝破 8000 億美元，過去一年股價狂飆逾 750%。執行長 Sanjay Mehrotra 表示，由於供應問題，核心客戶僅能獲得需求量的 50% 到 75%。目前記憶體市場由美光、南韓的三星及 SK 海力士主導，後兩家公司的股價也身處前所未見的漲勢。

AI 代理驅動 CPU 需求爆發

除了記憶體，支撐電腦與手機運作的中央處理器 (CPU) 需求也極度飢渴，使得過去在雲端巨頭狂掃輝達 GPU 時幾乎被遺忘的 CPU，隨著趨勢從聊天機器人轉向「AI 代理」(AI Agents)，重新成為焦點。

美銀預測，資料中心 CPU 市場規模將從 2025 年的 270 億美元，到 2030 年翻倍至 600 億美元。

超微本周發布的財報印證了這個趨勢，執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 表示，受惠於 AI 採用周期，超微預測未來三到五年伺服器 CPU 市場將成長 35%，遠高於先前預測的 18%。

曾長期稱霸 CPU 市場、但先前在 AI 轉型中落後的英特爾，則正憑著美國政府去年的大規模投資上演一場大反攻。英特爾股價 4 月創下史上最佳單月表現之後，5 月迄今又大漲 33%，周五 (8 日) 股價強漲 14% 登上新高，動力來自華爾街日報 (WSJ) 報導：蘋果 (AAPL-US) 據傳正與英特爾洽談合作，由英特爾代工部分處理器。

泡沫陰影隱現

在 AI 供應鏈中，有些公司因與輝達結盟直接受益，例如光纖大廠康寧周三與輝達簽署重大協議，將開發三座專供光學技術的新廠。今年稍早，康寧另曾與 Meta(META-US) 簽訂 60 億美元協議。

輝達執行長黃仁勳形容，這是「人類史上最大規模的基建潮」。

康寧股價先在 2 月突破 2000 年網路泡沫時代的高點，之後持續上漲，延續破紀錄漲勢。