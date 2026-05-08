鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-08 13:49

正當全球人工智慧 (AI) 多頭顯得後勁不足之際，一場新的投資狂熱再度席捲亞洲科技股，使首爾股市成為全球最炙手可熱的市場，甚至讓南韓晶片商員工領到高達 50 萬美元的獎金。

矽谷燒錢、亞洲變現！ 台韓供應鏈強勢掌握定價權 翻轉全球AI權力重心 (圖:Shutterstock)

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三星電子上季晶片營收跳增近 50 倍，在三星股價領軍下，南韓大盤 Kospi 指數在短短半年多內翻倍上漲。

法人散戶都瘋狂

無論大、小投資人均瘋狂湧入，數據顯示，被稱為「螞蟻」的南韓散戶，對 Kospi 成分股的槓桿買盤在 4 月底達到 25 兆韓元，創歷史新高，反映市場強烈的「害怕錯過」(FOMO) 情緒。

34 歲的韓國上班族 Kwon Soon-kuk 說：「在半導體股大漲後，其他 AI 相關股票現在必須趕上。」他因錯過 2020 年疫情後的漲勢，現在正積極布局。

大型投資人也認為亞洲晶片商及其供應商已從 AI 領域賺取豐厚利潤，這與矽谷科技巨頭砸重金投資晶片與技術、卻遭質疑何時變現的情況形成對比。三星、SK 海力士與台積電都把美股「科技七巨頭」視為客戶，也為 AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 供應硬體。

富邦投信董事長黃昭棠說：「現在是 AI 供應商的賣方市場。輝達擔心的不是價格，而是無法確保產能。在產品定價與轉嫁成本給客戶方面，台灣擁有強大實力。」

Jupiter 資產管理公司投資經理 Sam Konrad 指出，亞洲晶片商已與客戶簽署多年期協議，這顯示 AI 周期可能比許多人預期的更長。

一切建立在 AI 之上

這場熱潮帶來的現金流，正大量湧入 AI 供應鏈相關企業。百達資產管理公司 (Pictet) 多重資產投資主管 Andy Wong 形容，亞洲是「一群鯨魚中的小蝦」，指的是雖然規模精實，但憑著高度先進的科技中心，已成為全球 AI 建設不可或缺的一部分。

他說：「在特定的科技領域，亞洲擁有全球最頂尖的公司。」並特別點名記憶體與晶圓代工等產業。

三星第 1 季營業利益達 57.2 兆韓元，年增將近八倍，其中晶片業務貢獻了 94%。三星股價今年來已翻倍上漲，市值在本周稍早突破 1 兆美元關卡，成為繼台積電後第二家達此成就的亞洲企業，目前已超越波克夏 (BRK.B-US) 並逼近沃爾瑪(WMT-US)。

16 個月前市值尚不足 100 億美元的 SK 海力士，目前正逼近 8000 億美元，規模直追全球市值最高的銀行摩根大通 (JPM-US)。

SK 海力士同意與員工分享 10% 的年度營業利潤，據路透估算，到 2027 年平均每位員工可分到約 68 萬美元。

這股外溢效應正帶動韓、台經濟成長。台灣首季國內生產毛額 (GDP) 跳增 13.69%，創下近 40 年來最大增幅，南韓成長 1.7%，為近六年最快。

野村資產管理台灣副總經理 Chris Lo 表示：「這一切都建立在 AI 上。許多台灣公司到 2027 年的產能都已被預訂一空。」

不過，市場也存在扭曲效應與風險。若傳出 AI 巨擘籌資難度提高的消息，都可能導致晶片支出縮減，進而損害未來盈餘。

Vantage Point 資產管理投資長 Nick Ferres 警告，市場正變得危險。在香港上市的一檔追蹤 SK 海力士的槓桿 ETF，在推出七個月內已吸金 400 億港元。

目前市場動能強勁，且籌碼面並未過度擁擠，估值也未顯得過度擴張。全球投資人 3 月從南韓與台灣股市抽走近 500 億美元，而自那時以來僅約 70 億美元回流。