史無前例連三周漲逾20%！英特爾傳敲定蘋果代工合作 站穩美製晶片標竿
鉅亨網編譯余曉惠
華爾街日報 (WSJ) 周五 (8 日) 報導，英特爾已與蘋果達成初步協議，將為這家 iPhone 製造商代工部分晶片。此消息激勵英特爾股價周五直線上升，收盤飆升 14%，報每股 124.92 美元。
在最新一波漲勢帶動下，英特爾本周累計漲幅超過 25%，創下連續三周漲幅皆超過 20% 的驚人紀錄。根據回溯至 1980 年的數據，這是英特爾史上首見。
彭博周二也曾披露，蘋果正與英特爾、三星洽談美國晶片製造計畫的合作。英特爾與蘋果目前皆未對此回應。
在執行長陳立武 (Lip-Bu Tan) 領導下，英特爾正上演一場驚人大反攻。他在 2025 年接任時，英特爾的晶片製造領先地位大致上已拱手讓給台積電 (2330-TW)(TSM-US)，他上任後隨即採取行動，透過削減成本、爭取政府支持，並將公司重心轉向人工智慧(AI) 與代工服務。
如今，英特爾成為費城半導體指數今年表現最強勁的成分股，漲幅接近 240%。
川普政府於 2025 年 8 月同意投資英特爾以來，手中持股價值已成長約 500%。川普政府已將英特爾塑造為美國本土矽智財生產的標竿。
英特爾的代工業務近幾個月動能迅速升溫。輝達 (NVDA-US) 去年曾投資英特爾 50 億美元，以共同開發客製化資料中心與個人電腦產品協議。今年 4 月，英特爾也加入馬斯克的 Terafab 晶片計畫。
英特爾若真的與蘋果結盟，象徵蘋果過去主要與台積電 (TSM-US)(2330-TW) 合作的傳統出現重大轉變。蘋果正在擴大晶片供應商的來源，以因應記憶體缺貨與其他導致蘋果無法滿足客戶需求的供應鏈限制。
英特爾與蘋果也都正在積極回應川普政府的產業政策，以支持長期製造與擴張計畫。蘋果執行長庫克已透過承諾投資 6000 億美元，提升本土生產。
Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 指出，儘管報導尚待證實，但這對蘋果而言是個好兆頭，因為這將帶來「長期的供應鏈韌性，增加代工選擇，並在未來新機量產、領先製程產能吃緊時，提供更多彈性」。蘋果周五同步收高，上漲 2.05% 至每股 293.32 美元。
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