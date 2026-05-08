鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-09 07:16

史無前例連三周漲逾20%！英特爾傳敲定蘋果代工合作 站穩美製晶片標竿 (圖:Shutterstock)

華爾街日報 (WSJ) 周五 (8 日) 報導，英特爾已與蘋果達成初步協議，將為這家 iPhone 製造商代工部分晶片。此消息激勵英特爾股價周五直線上升，收盤飆升 14%，報每股 124.92 美元。

‌



在最新一波漲勢帶動下，英特爾本周累計漲幅超過 25%，創下連續三周漲幅皆超過 20% 的驚人紀錄。根據回溯至 1980 年的數據，這是英特爾史上首見。

彭博周二也曾披露，蘋果正與英特爾、三星洽談美國晶片製造計畫的合作。英特爾與蘋果目前皆未對此回應。

川普政府於 2025 年 8 月同意投資英特爾以來，手中持股價值已成長約 500%。川普政府已將英特爾塑造為美國本土矽智財生產的標竿。

英特爾的代工業務近幾個月動能迅速升溫。輝達 (NVDA-US) 去年曾投資英特爾 50 億美元，以共同開發客製化資料中心與個人電腦產品協議。今年 4 月，英特爾也加入馬斯克的 Terafab 晶片計畫。

英特爾與蘋果也都正在積極回應川普政府的產業政策，以支持長期製造與擴張計畫。蘋果執行長庫克已透過承諾投資 6000 億美元，提升本土生產。