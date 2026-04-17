鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-04-17 13:14

AMD 週四 (16 日) 創下歷史新高，邁向近二十年來最佳表現。華爾街多頭群起，這次 AMD 上漲背後的核心動力是市場開始重新評價伺服器 CPU 的戰略地位。

擁「不可或缺」資產！AMD暴漲超7%締新高 迎近二十年最長連漲紀錄 (圖：shutterstock)

AMD 週四暴漲 7.8%，收每股 278.26 美元，創下自 2025 年 10 月 29 日以來新高。該股已連續 12 個交易日上漲，期間累計漲幅達 41%，為 2005 年以來最長連漲紀錄。

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TD Cowen 分析師 Joshua Buchalter 在報告中指出，隨著代理式人工智慧 (Agentic AI) 快速發展，伺服器 CPU 已從過去的輔助角色，轉變為「不可或缺的資產」。

TrendForce 最新報告指出，AI 基礎架構正出現關鍵轉變。目前資料中心中 CPU 與 GPU 的配置比例約為 1:4 至 1:8，但隨著代理式 AI (Agentic AI) 興起，未來可望調整至 1:1 至 1:2。

這一轉變也讓 AMD 的市場定位出現明顯翻轉。過去，市場多將 AMD 視為在 GPU 領域追趕輝達 (NVDA-US) 的跟隨者，如今，隨著 CPU 重要性提升，相關需求有望迎來數倍的結構性成長空間，AMD 正被重新視為 AI 基礎架構中的關鍵受益者之一。

同時，市場也看好 AMD 即將公布的財報表現。

Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 指出，AMD 在預判並掌握本輪伺服器需求成長方面表現優於預期，華爾街目前普遍預估其伺服器業務年增幅可達 50%。

GPU 業務亦是觀察重點，市場將關注 AMD 的 Instinct MI400 是否能順利打入市場。

相較於 輝達 (NVDA-US)，AMD 在 GPU 銷售規模仍明顯較小，但已有逐步擴大市占的跡象。

在商業合作方面，AMD 近月已接連拿下重量級訂單，包括與 Meta Platforms(META-US) 以及 OpenAI 的合作。不過，這些交易也伴隨一定的財務代價。例如，AMD 在與 Meta 的協議中，提供對方可購買最多 1.6 億股普通股的認股權證，約占公司股本的 10%。