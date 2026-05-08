巴菲特退居幕後 阿貝爾首場股東會 人潮雖減少但成功穩住市場信心

鉅亨網新聞中心 2026-05-09 06:00

在「股神」巴菲特正式卸下執行長職務後，波克夏海瑟威 (BRK.B-US) 年度股東大會迎來歷史性轉折。上周末，接班人葛雷格・阿貝爾 (Gregory Edward Abel) 首次以執行長身份主持股東大會，雖然現場人潮明顯不如過往熱烈，但投資人普遍認為，阿貝爾已展現足以接棒巴菲特的管理能力。

（圖：Shutterstock)

現年 95 歲的巴菲特掌舵波克夏長達 60 年，建立起涵蓋保險、能源、鐵路、房地產與消費品牌的龐大商業帝國，旗下業務包括冰雪皇后 (Dairy Queen)、Geico 保險與 BNSF 鐵路等知名企業。

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如今，巴菲特正式將執行長職位交棒給阿貝爾，但仍保留董事長身份，持續擔任公司顧問角色。

今年股東大會特別向巴菲特與已故搭檔查理・蒙格致敬。現場高掛印有「60」號碼的巴菲特紀念球衣，象徵其擔任執行長 60 周年；蒙格則以「45」號球衣紀念其在波克夏 45 年的歲月。

阿貝爾於 1999 年加入波克夏，並自 2018 年起全面負責集團非保險業務。他在會中表示，兩件紀念球衣未來將永久懸掛於會場穹頂。

與過往不同的是，今年大會由阿貝爾坐上主席台主導議程，而巴菲特則坐在觀眾席中。

多年來，巴菲特與蒙格的問答環節一直是波克夏股東大會最具吸引力的核心，每年吸引全球約 4 萬名投資人前往美國奧馬哈朝聖。

不過，根據美聯社報導，今年於奧馬哈 CHI Health Center 舉行的股東大會，上座率僅約半數，整體氣氛明顯轉向務實。

儘管少了巴菲特與蒙格的幽默互動，阿貝爾仍詳細梳理波克夏龐大的業務布局，內容涵蓋克萊頓住宅 (Clayton Homes) 售價 24.9 萬美元的經濟型組合屋產品，以及波克夏能源業務如何受惠 AI 資料中心需求成長。

市場人士認為，阿貝爾對各項業務細節的掌握程度，成功穩住投資人信心。

連續 20 年參與波克夏股東大會的馬里蘭大學金融學教授大衛・卡斯表示，雖然沒有人能複製巴菲特的智慧與幽默，但阿貝爾已證明自己完全能勝任執行長職務。

持有波克夏股票超過 40 年的卡斯指出，阿貝爾風格比巴菲特更嚴肅，但同樣保持謙遜。

他表示：「未來股東大會的娛樂性可能會下降，但阿貝爾能清楚解讀集團業務表現與未來方向，也能沉著回應所有股東提問。」

波克夏股東、Semper Augustus Investments 總裁克里斯・布洛姆斯特蘭也表示，巴菲特與蒙格的組合是「無法複製的商業智慧與幽默結合」。

不過，他也認為，阿貝爾此次對波克夏各業務的深度解析令人印象深刻，加上保險業務副董事長阿吉特・賈恩，以及 BNSF 執行長凱蒂・法默等高層共同發言，已有效消除市場對接班問題的疑慮。

布洛姆斯特蘭指出：「對於想深入理解波克夏多元業務布局的股東來說，這場股東大會非常成功。」

價值投資社群「Good Investing」主持人蒂爾曼・韋爾施則表示，今年可能是近 10 年來，波克夏業務分析最深入的一場股東大會。

除了接班議題外，波克夏也同步公布強勁第一季財報。

公司第一季稅後營業利益年增 18%，達 113.5 億美元；保險承保利潤年增 29%，達 17.2 億美元，顯示旗下保險事業持續穩健成長。

市場普遍認為，雖然巴菲特時代難以複製，但此次股東大會已讓投資人對波克夏未來治理結構吃下定心丸。