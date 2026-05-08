鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-09 07:37

美光 (MU-US) 市值在短短一周狂飆 2000 億美元，周五 (8 日) 正式突破 8000 億美元大關，再創新高，反映人工智慧 (AI) 熱潮對這家記憶體與儲存供應商的推波助瀾。

一周跑贏41年！美光市值狂飆衝破8000億美元 躍居全美第12大超車摩根大通 (圖:Shutterstock)

美光股價周五勁揚 15.5% 至每股 746.79 美元，終場市值達到 8422 億美元，超越摩根大通 (JPM-US) 的 8094 億美元，躍升為全美第 12 大企業，緊追市值 9000 億美元的製藥巨頭禮來(Eli Lily)(LLY-US)。

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根據道瓊市場數據，該股本周表現勢如破竹，過去五個交易日累計大漲超過 30%，是 2008 年 12 月以來最強勁的單周表現。

美光的市值攀升速度極其驚人，一周之前，市值才剛突破 6000 億美元。從美光的市值紀錄來看，當年足足花了超過 41 年時間，才讓市值首次達成 2000 億美元的里程碑。

美光今年來股價飆漲 150%，在費城半導體指數成分股中表現排名第二，僅次於英特爾 (INTC-US)，後者瘋漲了兩倍。美光與三星、SK 海力士是全球少數能生產 AI 資料中心所需高頻寬記憶體(HBM) 的廠商，這讓美光具有極強的定價能力，今年產能已全數售罄。

Apex 首席市場分析師兼風險副總裁 Mike Treacy 表示，對美光以及英特爾、SanDisk(SNDK-US) 等公司的熱情，反映「全球晶片持續短缺的現實」。

這種短缺現象正進一步推高 AI 資本支出。從 Meta(META-US) 到 CoreWeave(CRWV-US) 等公司，都在最近的財報電話會議中表示，支出增加和零組件成本上漲有關。

美光的亮眼表現也引發華爾街對半導體業務本質的辯論。Stonehage Fleming 首席投資組合經理 Carolyn Bell 認為，記憶體是一個具備高度周期性的領域，「目前定價極強是因為缺貨…… 這只是資料中心建設階段的周期現象。」因此她認為，近期的動能長期而言難以持續。