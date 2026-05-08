鉅亨網編譯段智恆 2026-05-09 01:00

《彭博》周五（8 日）報導，美國與伊朗近日在荷姆茲海峽周邊再度爆發軍事衝突後，這條全球最重要的能源航運命脈實際上已連續數日陷入近乎停擺狀態。航運追蹤資料顯示，自本周二以來，荷姆茲海峽幾乎未再出現成功進出航行的商業船舶，市場憂心全球原油供應鏈恐面臨進一步衝擊。

美伊再度交火 荷姆茲海峽商船幾近停擺(圖：REUTERS/TPG)

美軍表示，伊朗先前對 3 艘穿越荷姆茲海峽的美軍軍艦發動攻擊後，美方已針對伊朗境內飛彈、無人機發射基地及其他軍事設施展開報復性打擊，使原本圍繞停火與和平協議的外交進程再度蒙上陰影。

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美國總統川普周四再次警告，若伊朗拒絕美方提出的停戰條件，美軍將採取更強烈的軍事行動。伊朗則透過社群平台 X 回應稱，美方持續採取敵對行動，只凸顯華府決策層對局勢「混亂且缺乏理解」。

與此同時，伊朗也進一步加強對荷姆茲海峽的實際控制。報導指出，德黑蘭當局已要求所有船東向其「波斯灣海峽管理局」提交更詳細資料，包括船舶航行紀錄、貨物價值與載運內容等資訊，進一步增加航運業者的不確定性，也讓不少船隻選擇暫停航行或改道。

船舶追蹤資料顯示，自周二以來，未觀察到任何明確成功進出荷姆茲海峽的商業船舶。美國中央司令部（CENTCOM）則表示，美軍目前已阻止超過 70 艘油輪進出伊朗港口，相關船隻合計運輸能力超過 1.66 億桶原油。

其中，一艘名為「Interstellar」的油輪周五上午出現在巴基斯坦外海，正向南航行並標示目的地為日本大阪，外界推測該船可能是少數成功穿越荷姆茲海峽後脫離高風險海域的船舶之一。

另一艘小型油輪「Zerba」則疑似在接近美軍實施的實質封鎖線後遭美國海軍攔截並折返，甚至可能遭攔阻兩次。