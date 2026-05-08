鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-09 04:00

華爾街正興起一股名為「NACHO」的交易敘事，反映出市場對荷姆茲海峽短期內重啟已徹底失去信心，投資人正將海峽封鎖與高油價視為宏觀環境的「常態化特徵」，而非暫時的地緣政治衝擊。

荷姆茲海峽開放無望！高油價恐成常態 華爾街棄TACO瘋傳NACHO交易(圖:shutterstock)

這一邏輯正重塑油市、航運保險及利率市場的定價，布蘭特油價雖從 4 月底每桶 126 美元的戰時高點回落，但仍穩守 100 美元大關，較衝突升級前高出逾 38%。

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「NACHO」是「Not A Chance Hormuz Opens」(荷姆茲海峽根本不可能重開) 的首字母縮寫，近期在交易員與市場評論人士間迅速流傳，其興起源於市場對美國總統川普多次承諾「盡快重開海峽」，卻遲遲未見實質進展的普遍失望。

eToro 市場分析師 Zavier Wong 說：「本質上，NACHO 是市場放棄對快速解決方案的期待」。週四 (7 日) 美伊雙方仍在海峽交火並互相指責，使原本脆弱的停火協議再度承壓。

Wong 表示，過去市場習慣在每一則停火消息後搶進，如今已轉向「交易僵局」，認知到高油價就是當下的市場環境。

這場敘事的背景在於川普近期釋出的矛盾信號，週三 (6 日) 財警告若伊朗拒簽和平協議將遭「更猛烈程度」轟炸，隔天卻又輕描淡寫地將雙方交火稱為「一記愛的輕拍」，並堅稱停火有效。

這種不確定性加快市場心態的轉變。道富環球投資管理 (SSGA) 分析師指出，儘管能源價格高企，標普 500 指數仍反彈至歷史新高，舊有的「TACO」(川普總會退縮)與新的「NACHO」交易正在第二季同步上演。交易員對最終達成協議仍審慎樂觀，但市場需見到「切實的和平協議」才能恢復對 Fed 大幅減息的預期。

油價之外，航運保險市場的定價更直觀地反映了這種長期化預期。

Wong 指出，今年 3 月高峰期，荷姆茲海峽過境船隻的戰爭險溢價曾飆至船體價值約 2.5%(戰前僅 0.1%)，儘管有所回落，目前仍約為戰前八倍。

Wong 說，「保險公司的業務就是給風險定價，他們顯然沒把這當成短期故事」，並稱這比油價本身更能反映市場對局勢持續性的真實判斷。

儘管股市表現出異常韌性，但市場內部分化正在加深。Aviva Investors 高級經濟學家 Vasileios Gkionakis 表示，最清晰的警訊來自利率市場，短端利率已急劇重新定價，多數殖利率曲線顯著平坦化。

他警告，若海峽長期封鎖，可能引發「更具持續性的通脹衝擊」，同時提高全球衰退概率。目前全面擁抱 NACHO 邏輯的主要是油市、航運保險和利率市場，股票等風險資產則相對平靜。

不過，Wong 並未完全放棄海峽最終重開的預期，指出封鎖同樣損害伊朗出口收入，加上國際壓力，可能成為局勢轉圜的潛在力量。