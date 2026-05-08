鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-08 18:30

被譽為輝達最強潛在競爭對手的 AI 晶片新創企業 Cerebras Systems，周一 (4 日) 正式宣布啟動 IPO 路演，申請於那斯達克掛牌，股票代號為「CBRS」。

Cerebras 打算以每股 115 至 125 美元價格發行 2800 萬股，預計募資 35 億美元，整體最高估值可達 266.2 億美元，較今年 2 月融資時約 230 億美元估值大幅攀升，這將是今年迄今為止全球最大科技 IPO。市場熱度極高，在尚未開始正式交易前，承銷銀行已收到超過百億美元的認購意向，達發行規模的近三倍，預計將於 下周四 (14 日) 正式開始交易。

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這並非 Cerebras 首次衝擊 IPO。2024 年，該公司曾遞交上市申請後主動撤回，當時其正推進業務轉型，從單一硬體銷售模式逐步切換為依託自研晶片搭建雲端算力服務。

此次重啟上市之際，恰逢全球 AI 基礎設施投資熱度居高不下、美股 IPO 市場持續回暖，資本市場對本次上市關注度大幅提升。

Cerebras 估值持續走高，核心依託顛覆性技術壁壘、穩定優質的客戶資源，以及全球 AI 算力市場的爆發式需求等三大支撐。

Cerebras 核心競爭力在於其顛覆性的晶圓級引擎 (Wafer Scale Engine, WSE) 技術。不同於普通 GPU 晶片僅指甲蓋大小，Cerebras 的 WSE-3 是直接將整張 12 吋晶圓製成一塊單一晶片，面積是輝達旗艦 GPU 的 58 倍，這種設計打破行業常規，搭載 4 兆個電晶體與 90 萬個 AI 運算核心，採用台積電 5 奈米先進製程製造。

傳統晶片架構需要將晶圓切割為大量小型獨立晶片再進行互聯，而 Cerebras 透過整片晶圓打造巨型晶片，從硬體底層徹底解決多晶片協同帶來的通信瓶頸與數據傳輸損耗，這使其在 AI 推理任務上的速度比傳統 GPU 方案快達 15 倍。

這種技術特性決定了 Cerebras 與輝達並非完全替代關係，而是互補。目前，輝達的 GPU 方案在模型訓練階段具絕對優勢，而 Cerebras 則在推理階段表現卓越。

隨著全球 AI 產業從「訓練為主」轉向「推理為主」的時代，Cerebras 市場價值正在急速上升。

市場前景方面，摩根士丹利、花旗等國際投行預判，在 AI 推理算力需求高速增長的驅動下，2030 年前全球 AI 基礎設施累計投資規模有望達到 3 兆至 4 兆美元，身處兆元級賽道的 Cerebras 迎來關鍵發展窗口期。

客戶布局方面，Cerebras 已與多家全球重量級科技企業及國家級科研實驗室達成深度合作，其中最引人注目的是 Cerebras 與 OpenAI 深度綁定，雙方在今年 1 月簽訂價值超過 200 億美元的多年期晶片採購協議，這是 AI 行業有史以來最大的非輝達晶片訂單，OpenAI 將獲得 750 兆瓦的專屬算力支撐。

根據上市文件披露，OpenAI 持有 Cerebras 3330 萬份股票認股權證，部分權證設置市值突破 400 億美元等雙重解鎖條件，此外 OpenAI 還提供 10 億美元流動資金借款，顯示雙方戰略同盟關係極為緊密。

商業模式上，Cerebras 近兩年主動從硬體銷售轉向算力訂閱式雲端服務輸出，業務覆蓋自駕、新藥研發等高算力需求領域。這種轉型契合當前企業為降低營運成本而放棄自建算力中心、轉向按需訂閱雲端算力的趨勢。

本次 IPO 募集的 35 億美元資金將重點投入研發與產能擴充，進一步鞏固其在專屬定製算力領域的優勢。

然而，266 億美元估值也伴隨巨大挑戰。Cerebras 目前營收規模仍有較大差距，投資人賭的是未來 AI 推理市場的爆發，但若要實現規模化突圍，Cerebras 必須突破輝達已構築的深厚軟硬體生態壁壘，並緩解對單一核心客戶 OpenAI 的依賴風險。

此外，隨著輝達下半年即將推出號稱推理成本降 10 倍的 Rubin 平台，兩家巨頭在推理賽道的競爭將愈發激烈。