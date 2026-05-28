鉅亨網編譯段智恆 2026-05-29 03:30

美國聯準會 (Fed) 新任主席華許 (Kevin Warsh) 原本被市場視為可能帶領 Fed 走向降息的新掌舵者，但隨著美伊戰爭推升能源價格、通膨重新升溫，他如今面臨的最大挑戰，反而變成如何壓制市場與 Fed 內部愈來愈強烈的升息聲浪。

從降息到防升息：Fed主席華許的挑戰徹底改變(圖：REUTERS/TPG)

美國最新公布的 4 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 3.8%，創 2023 年以來最大升幅，遠高於 Fed 2% 的通膨目標，也讓市場對降息預期快速降溫。

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分析人士指出，美伊戰爭引發的能源衝擊，幾乎已經關上 Fed 短期降息大門。在這樣的環境下，華許若能成功維持利率不變，對市場而言可能就已經算是一場勝利。

Wolfe Research 首席經濟學家羅斯 (Stephanie Roth) 表示，目前市場幾乎已沒有降息空間，「華許今年最大的挑戰，是如何讓市場重新降低對升息的預期。」

川普日前雖公開表示，希望華許能獨立領導 Fed，但在主持華許宣誓就職後數小時，川普又表示期待利率「很快下降」，顯示政治壓力仍未真正消失。

Fed 內部態度轉鷹 市場開始重新押注升息

近期包括 Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 在內，多名 Fed 官員陸續釋出更偏鷹派訊號，認為 Fed 不應再暗示下一步一定是降息，而應明確保留升息可能性。

這與今年初 Fed 仍普遍預期 2026 年進一步降息的態度相比，出現明顯轉變。

不過，分析人士認為，Fed 目前距離真正重啟升息仍有一段距離。若中東局勢逐漸降溫，Fed 仍有時間觀察能源價格對經濟影響；此外，美國就業市場目前仍處於「低招聘、低裁員」狀態，也降低 Fed 急於進一步緊縮政策的必要性。

PGIM 首席美國經濟學家索金 (Robert Sockin) 表示，即使在華許上任前，Fed 升息門檻其實就一直高於降息門檻。但市場已開始擔憂，通膨可能重新進入更難控制階段。除能源價格外，AI 投資熱潮也被視為另一項推升通膨的新力量。

部分 Fed 官員認為，AI 基礎建設、資料中心與科技設備支出快速增加，可能進一步推高需求與價格壓力。根據密西根大學 5 月調查，美國消費者對未來 5 至 10 年通膨預期已升至 3.9%，高於 4 月的 3.5%，創 7 個月高點。

華許面臨 Fed 內外雙重壓力

部分經濟學家開始擔憂，Fed 在 2024 與 2025 年降息幅度可能過大，導致目前政策環境其實已偏向寬鬆。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 首席美國經濟學家魯澤提 (Matt Luzzetti) 指出，當通膨重新升高時，市場認定的「中性利率」也會同步上升，若 Fed 維持利率不變，實際上等同於政策正在變得更寬鬆。

曾任職 Fed 與國際貨幣基金 (IMF) 的 Andersen Institute 執行長納塔魯奇 (Fabio Natalucci) 直言：「如果你什麼都不做，其實就是在放鬆政策。」

市場目前高度關注 Fed 6 月會議。外界預期，Fed 可能刪除聲明中原先偏向降息的措辭，同時上修通膨預測，並延後未來降息時間表。

其中最受矚目的轉變之一，就是過去積極支持降息的 Fed 理事華勒，如今也開始支持保留升息可能性。