鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美國最新服務業數據釋出後，市場對經濟放緩與通膨黏著的憂慮再度升溫。美國供應管理協會 (ISM) 周二 (5 日) 公布，4 月非製造業指數由 3 月的 54.0 降至 53.6，為連續第二個月下滑，略低於市場預期的 53.7。
儘管指數仍高於代表擴張與萎縮分界線的 50，顯示占美國經濟逾三分之二的服務業仍維持成長，但新訂單明顯降溫、成本壓力居高不下，加上就業連續兩個月萎縮，讓市場再度聞到停滯性通膨的味道。
同日公布的標普全球 (S&P Global)4 月服務業採購經理人指數(PMI) 終值也由初值 51.3 下修至 51.0，雖較 3 月低點略有改善，但仍處於溫和擴張區間，反映企業活動雖未明顯轉弱，整體成長動能卻已較年初明顯降速。
細項來看，ISM 服務業調查中，衡量需求動能的新訂單指數由 3 月創下 3 年高點的 60.6，大幅滑落至 53.5，單月重挫 7.1 點，創 2023 年 3 月以來最大跌幅，顯示企業與消費者需求正快速降溫。
不過，衡量當前營運狀況的商業活動指數反而由 53.9 升至 55.9，顯示部分企業仍維持既有業務運轉，但前瞻性指標轉弱，讓市場對後續服務業表現轉趨保守。
就業市場同樣釋出降溫訊號。服務業就業指數 4 月報 48.0，雖較前月 45.2 略有回升，但已連續第二個月低於 50 榮枯線，意味企業在人力招募上仍偏向保守。
標普全球首席商業經濟學家威廉森 (Chris Williamson) 指出，雖然商業活動自 3 月短暫萎縮後重返成長，但整體擴張速度較年初明顯放慢，從調查推估，美國經濟目前僅維持約 1% 的折合年率成長。
比起成長放緩，更令市場擔憂的是通膨壓力依舊頑強。ISM 價格支付指數 4 月持平在 70.7，與前月相同，維持在 2022 年 10 月以來高點，顯示企業投入成本依舊高漲。
分析指出，美國主導對伊朗軍事行動後，中東局勢持續緊張，荷姆茲海峽航運受阻，帶動能源價格走升。根據美國汽車協會 (AAA) 數據，汽車燃料價格已升抵 2022 年夏季以來高點，進一步推升企業營運成本。
供應鏈壓力也同步升高。ISM 供應商交貨指數由 56.2 升至 56.8，創 2022 年 7 月以來新高，代表交貨時間持續拉長，企業原物料取得面臨更多瓶頸。
威廉森指出，戰事最直接衝擊的是面向消費者的服務產業，高油價已壓抑休閒、旅遊等非必要支出，同時運輸成本攀升也拖累物流與商業活動。此外，金融服務需求也開始轉弱，反映市場對高通膨與高利率可能延續的預期，進一步壓抑房地產與放貸活動。
他警告，成本壓力如今不只來自能源，薪資與各類商品、服務價格同步上揚，未來數月恐進一步傳導至消費端，讓聯準會 (Fed) 面臨更艱難的政策抉擇，也使停滯性通膨陰影再度籠罩市場。
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