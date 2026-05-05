鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-05 22:44

美國最新服務業數據釋出後，市場對經濟放緩與通膨黏著的憂慮再度升溫。美國供應管理協會 (ISM) 周二 (5 日) 公布，4 月非製造業指數由 3 月的 54.0 降至 53.6，為連續第二個月下滑，略低於市場預期的 53.7。

儘管指數仍高於代表擴張與萎縮分界線的 50，顯示占美國經濟逾三分之二的服務業仍維持成長，但新訂單明顯降溫、成本壓力居高不下，加上就業連續兩個月萎縮，讓市場再度聞到停滯性通膨的味道。

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4 月非製造業指數由 3 月的 54.0 降至 53.6，為連續第二個月下滑。(圖：ZeroHedge)

同日公布的標普全球 (S&P Global)4 月服務業採購經理人指數(PMI) 終值也由初值 51.3 下修至 51.0，雖較 3 月低點略有改善，但仍處於溫和擴張區間，反映企業活動雖未明顯轉弱，整體成長動能卻已較年初明顯降速。

美國 4 月 ISM 非製造業指數細項：(50 為榮枯線)

商業活動生產指數報 55.9，前值 53.9

新訂單指數報 53.5，前值 60.6

僱傭指數報 48.0，前值 45.2

供應商交貨指數報 56.8，前值 56.2

存貨指數報 53.1，前值 54.8

價格指數報 70.7，前值 70.7

未完成訂單指數報 53.0，前值 53.6

新出口訂單指數報 52.1，前值 50.7

進口指數報 54.7，前值 55.2

庫存景氣指數報 55.1，前值 54.3

圖：ISM

新訂單創 3 年來最大降幅 服務業動能明顯降溫

細項來看，ISM 服務業調查中，衡量需求動能的新訂單指數由 3 月創下 3 年高點的 60.6，大幅滑落至 53.5，單月重挫 7.1 點，創 2023 年 3 月以來最大跌幅，顯示企業與消費者需求正快速降溫。

新訂單創 3 年來最大降幅，服務業動能明顯降溫。(圖：ZeroHedge)

不過，衡量當前營運狀況的商業活動指數反而由 53.9 升至 55.9，顯示部分企業仍維持既有業務運轉，但前瞻性指標轉弱，讓市場對後續服務業表現轉趨保守。

就業市場同樣釋出降溫訊號。服務業就業指數 4 月報 48.0，雖較前月 45.2 略有回升，但已連續第二個月低於 50 榮枯線，意味企業在人力招募上仍偏向保守。

標普全球首席商業經濟學家威廉森 (Chris Williamson) 指出，雖然商業活動自 3 月短暫萎縮後重返成長，但整體擴張速度較年初明顯放慢，從調查推估，美國經濟目前僅維持約 1% 的折合年率成長。

能源與薪資成本高檔 停滯性通膨陰影再現

比起成長放緩，更令市場擔憂的是通膨壓力依舊頑強。ISM 價格支付指數 4 月持平在 70.7，與前月相同，維持在 2022 年 10 月以來高點，顯示企業投入成本依舊高漲。

比起成長放緩，更令市場擔憂的是通膨壓力依舊頑強。(圖：ZeroHedge)

分析指出，美國主導對伊朗軍事行動後，中東局勢持續緊張，荷姆茲海峽航運受阻，帶動能源價格走升。根據美國汽車協會 (AAA) 數據，汽車燃料價格已升抵 2022 年夏季以來高點，進一步推升企業營運成本。

供應鏈壓力也同步升高。ISM 供應商交貨指數由 56.2 升至 56.8，創 2022 年 7 月以來新高，代表交貨時間持續拉長，企業原物料取得面臨更多瓶頸。

威廉森指出，戰事最直接衝擊的是面向消費者的服務產業，高油價已壓抑休閒、旅遊等非必要支出，同時運輸成本攀升也拖累物流與商業活動。此外，金融服務需求也開始轉弱，反映市場對高通膨與高利率可能延續的預期，進一步壓抑房地產與放貸活動。