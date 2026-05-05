鉅亨網編譯段智恆 2026-05-06 01:30

根據《路透》報導，隨著先進人工智慧 (AI) 模型的網路攻擊與軍事濫用風險引發華府高度警戒，微軟 (MSFT-US)、Google(GOOGL-US) 以及馬斯克旗下 xAI 已同意，未來將在新一代 AI 模型正式對外部署前，優先向美國政府開放測試權限，供官方進行國安與資安風險評估，進一步強化 AI 安全監管。

華府開始出手！微軟、Google與xAI新AI模型要先過國安測試(圖：REUTERS/TPG)

美國商務部人工智慧標準與創新中心 (CAISI) 周二 (5 日) 表示，根據最新協議，政府未來可在相關模型正式商業化前，提前取得測試版本，評估其能力邊界、潛在漏洞，以及可能帶來的國安風險。這項安排，也兌現川普政府於 2025 年 7 月提出，與科技企業合作審查 AI「國家安全風險」的政策承諾。

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微軟表示，公司將與美國政府科學家合作，以更深入的測試方式觀察 AI 系統在極端情境下是否出現預期外行為，雙方也將共同建立測試資料集與驗證流程，強化模型安全性。微軟先前也曾與英國 AI 安全研究機構簽署類似合作協議。

華府近期對高階 AI 模型可能帶來的安全威脅明顯升溫，尤其 Anthropic 日前推出新一代 AI 模型「Mythos」後，其大幅提升駭客攻擊與自動化滲透能力，引發美國政府與企業界高度關注。

美國官員認為，透過提前取得前沿模型，有助於在產品大規模部署前，先行辨識包括網路攻擊、軍事用途誤用，以及模型行為失控等風險。

CAISI 主任福爾 (Chris Fall) 表示，獨立且嚴謹的測量科學，對理解前沿 AI 能力以及其對國家安全可能造成的影響至關重要。

這項合作也建立在既有政策基礎之上。早在 2024 年拜登政府時期，當時仍名為「美國人工智慧安全研究所」的 CAISI，便已與 OpenAI 及 Anthropic 建立類似合作機制，專責制定 AI 測試標準、安全定義與自願性規範。

CAISI 表示，作為美國政府 AI 模型測試核心機構，目前已完成超過 40 項評估，其中包括多款尚未對外公開的尖端模型。官方指出，AI 開發商通常會提供移除部分安全護欄的測試版本，讓研究人員更完整檢測潛在國安漏洞。