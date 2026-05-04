鉅亨網編譯段智恆 2026-05-04 22:10

中東緊張局勢持續升溫、國際油價維持近 4 年高點，美國公債周一 (4 日) 再度遭遇賣壓，殖利率全面走高，市場對通膨前景與聯準會 (Fed) 降息預期也出現新一輪修正。

美債在美國早盤交易中走弱，各期限殖利率普遍上揚 2 至 3 個基點，其中對貨幣政策最敏感的 2 年期美債殖利率盤中一度上漲 6 個基點至 3.94%，延續上周近 10 個基點的升勢；10 年期美債殖利率則一度攀升 5 個基點至 4.42%。

‌



市場人士指出，隨著油價維持高檔，投資人開始重新評估通膨路徑，並逐步淡化對 Fed 今年降息的期待。自美國 2 月底對伊朗發動軍事行動以來，原油價格與全球債券殖利率同步成為市場關注焦點。

周一稍早，伊朗媒體一度報導有飛彈擊中美國在荷姆茲海峽的軍艦，帶動油價盤中再創波段高點，儘管美方隨後否認相關消息，但市場避險情緒與對能源供應的擔憂仍未完全消退。

在油價走高背景下，多家華爾街機構也開始調整 Fed 政策預測。巴克萊周一最新預估，Fed 可能直到 2027 年 3 月才會啟動下一次降息，且到明年底前僅有一次降息空間，較先前預測的 2026 年 9 月與 2027 年初兩次降息更為保守。摩根士丹利上周也已釋出類似觀點。

歐洲債市同樣承壓，德國 2 年期公債殖利率周一盤中一度上升 8 個基點至 2.72%，市場幾乎完全消化歐洲央行（ECB）6 月升息的預期。