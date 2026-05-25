鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-25 13:00

HDI 大廠華通 (2313-TW) 今 (25) 日以 8.38 萬張的鉅量攻上，305.5 元的漲停價創新天價，同時，華通並已送件發行 4.2 萬張現增股進行市場籌資，暫訂以每股 200 元溢價發行，預計募集 84 億元，也是今年最大規模的 PCB 族群市場籌資案。

今年以來包括邑昇 (5291-TW)、霖宏 (5464-TW) 及鉅橡 (8074-TW) 都分別有發行 CB 或辦理發行現金增資股的市場籌資案提出，但以華通擬發行 4.2 萬張現增股進行市場籌資，暫訂以每股 200 元溢價發行，預計募集 84 億元的籌資規模最大，主辦券商爲凱基證券。

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華通 2026 年第一 季營收 195.5 億元，毛利率 17.98%，季減 0.72 個百分點，年增 0.81 個百分點，首季稅後純益 15.04 億元，季減 33.66%，年增 14.53%，每股純益達 1.26 元

同時，華通除了已在去年量產出貨 800G 光模塊使用的 mSAP 板，近期 1.6T 光模塊的 mSAP 板也已量產出貨