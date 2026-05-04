鉅亨網編譯段智恆 2026-05-04 21:00

儘管中東戰事持續推升油價並增添市場不確定性，但在企業財報表現強勁帶動下，全球股市資金熱度不減。根據倫敦證交所集團 (LSEG) 旗下 Lipper 最新統計，截至 4 月 29 日當周，全球股票型基金已連續第六周吸引資金流入，單周淨流入達 189.1 億美元，顯示投資人風險偏好依舊穩健。

財報利多蓋過中東戰火 全球股票基金連六周吸金(圖：REUTERS/TPG)

雖然較前一周 486.7 億美元的淨流入規模有所放緩，但整體資金動能仍維持高檔。受企業財報優於預期激勵，MSCI 世界指數上周一度升至 1,084.69 歷史新高，市場情緒持續受到科技股帶動。

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LSEG 追蹤的 525 家 MSCI 世界指數成分企業中，約 72% 的公司第一季獲利優於分析師預期，進一步提振投資人信心，包括多家美國科技巨頭以及南韓三星電子公布的財報皆優於市場預期。

從區域來看，亞洲股票型基金成為最大吸金焦點，單周淨流入達 108.2 億美元，創下歷來單周新高。其中，日本股票基金吸金 82.7 億美元居冠，南韓本土股票基金也吸引 23.1 億美元資金進駐。

相較之下，歐洲股票基金單周淨流入 58.3 億美元，美國股票基金則吸引 9.11 億美元，顯示資金配置仍偏向亞洲與科技供應鏈相關市場。

從產業別觀察，科技類股持續是資金追逐重心，單周淨流入 34.8 億美元，帶動科技基金整個 4 月累計吸金規模擴大至 229 億美元。

債市方面，全球債券型基金也連續第四周吸引資金流入，單周淨流入 141.9 億美元。其中，政府公債基金吸金 30.7 億美元，創下近三周最大流入規模；高收益債基金則吸引 24.4 億美元。

另一方面，貨幣市場基金連續第三周遭資金撤出，單周淨流出 365 億美元，顯示部分投資人正將資金轉向風險性資產。此外，黃金與其他貴金屬商品基金也遭淨贖回 14.6 億美元，結束連續四周吸金走勢。