鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-05 01:00

AI 晶片巨擘輝達執行長黃仁勳上周四 (4 月 30 日) 接受「特別競爭研究專案(SCSP)」採訪時表示，該公司直接對中國客戶銷售的 AI 加速器市占率已降至零，較先前市場預測的下滑幅度更為劇烈。此前研究機構伯恩斯坦曾預測，輝達在中國 AI GPU 市占率可能從 2024 年的 66%，未來數年將降至大約 8%。

黃仁勳直言，放棄中國這樣大規模的完整市場在戰略上並不合理，相關政策恐已產生反效果，呼籲白宮動態調整政策，讓美國晶片與科技企業持續留在中國市場具有重要意義。

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黃仁勳強調，儘管缺乏美國先進 AI 晶片與軟體技術棧，中國仍是前沿 AI 模型領域不可忽視的競爭者，憑藉龐大的科學與數學人才庫、低廉能源成本，極可能在多項技術層面取得領先。

他提到，中國開發者已逐漸轉向本土硬體，但在軟體領域，輝達的 CUDA 平台仍構成「護城河」，尚未被中國本土企業完全突破。

黃仁勳警告，出口管制與威脅敘事恐拖累全球 AI 部署進程，而中國等地正積極將 AI 作為經濟工具推廣。