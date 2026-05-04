鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-04 21:39

美股主要指數周一 (5 日) 開盤走低，中東局勢再度升溫壓抑市場風險偏好。伊朗強化對荷姆茲海峽的控制，引發市場對原油供應中斷與停火局勢生變的憂慮，推升國際油價走高，也讓投資人擔心能源成本攀升恐再度加劇通膨壓力。儘管上周科技巨頭財報普遍優於預期，一度帶動市場樂觀情緒，但地緣政治風險重返焦點，使華爾街漲勢暫時降溫。

截稿前，道瓊工業指數跌近 200 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲近 20 點或近 0.1%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數漲近 0.4%。台積電 ADR 漲 1.90%。

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美股主要指數期貨周一盤前一度劇烈震盪，市場原本延續科技財報與人工智慧 (AI) 熱潮帶動的多頭氣氛，但隨著中東局勢再度升溫、油價盤中急漲，投資人情緒轉趨謹慎，市場焦點再度回到地緣政治風險。

那斯達克 100 期貨與標普 500 期貨盤前一度雙雙下跌約 0.5%。消息面上，伊朗半官方媒體 Fars 宣稱，兩枚飛彈擊中一艘美國巡邏艇，引發市場避險情緒升溫。不過，美方隨後否認船艦遇襲消息，使美股期貨跌幅迅速收斂，顯示市場風險偏好尚未明顯逆轉。

國際油價則劇烈波動，布蘭特原油盤中一度大漲逾 5%，衝破每桶 113 美元，隨後漲幅略為收斂。市場擔憂，伊朗進一步強化對荷姆茲海峽的控制，恐對全球能源供應造成新一輪衝擊。

伊朗強化荷姆茲控制 油價急漲擾亂市場情緒

中東緊張情勢升溫，起因於美國總統川普周末宣布，將自周一起啟動「自由計畫」(Project Freedom)，協助未涉入衝突的商船安全通過荷姆茲海峽。隨後伊朗迅速加強對海峽的掌控，使原本由企業財報推動的全球股市漲勢暫時受阻。

巴黎 La Financiere de l’Echiquier 交易主管 David Kruk 指出，投資人對油價因中東局勢短線飆升已逐漸習慣，市場更關注的是企業財報與 AI 投資熱潮帶來的基本面支撐。

他表示：「這更像是投資人想逢低布局的另一波回檔，而不是趨勢反轉。」

近一個多月來，全球股市持續上揚，市場大致淡化中東戰事可能對全球經濟造成的衝擊，企業財報優於預期則成為支撐美股的重要動能。隨著標普 500 成分股約三分之二已公布財報，目前未達市場預期的企業比例，已降至 2021 年以來低點，標普 500 也連續第五周上漲。

AI 熱潮支撐科技股 台積電、SK 海力士領漲亞洲市場

市場策略師指出，美股近期已由「地緣政治主導」逐漸轉向「財報與企業獲利主導」，科技股仍是推升市場的重要引擎，金融與能源類股也同步提供支撐。

亞洲市場方面，MSCI 亞太指數周一收盤勁揚 1.9%，再創歷史新高。南韓與台灣股市雙雙大漲超過 4.5%，半導體類股成為資金追捧焦點，其中台積電 (TSM-US)(2330-TW) 大漲 6.6%，SK 海力士更飆升 11%。

歐洲股市則承壓走低，泛歐 Stoxx 600 指數下跌約 0.4%，汽車類股跌幅超過 1%。川普最新揚言將歐洲汽車進口關稅提高至 25%，拖累賓士與 BMW 股價雙雙下跌約 2%。

避險資產方面，日元盤中一度升值 0.8%，市場持續關注日本政府是否再度進場干預匯市；比特幣則上漲約 1%，逼近 8 萬美元關卡，黃金則小幅回落至每盎司 4,600 美元以下。

截至台北時間周一（4 日）21 時許：

焦點個股：

eBay(EBAY-US) 早盤股價上漲 6.53%，至每股 110.87 美元

eBay 盤前股價大漲近 9%，主因 GameStop(GME-US)周日提出一項總額約 555 億美元、非約束性的收購提案。GameStop 執行長柯恩 (Ryan Cohen) 表示，若交易成真，將有助打造足以與亞馬遜 (AMZN-US) 抗衡的電商競爭者。不過，GameStop 盤前股價則下跌逾 2.5%，市場對這筆「小吃大」併購案的可行性仍抱持觀望態度。

超微 (AMD-US) 早盤股價下跌 1.16%，至每股 356.37 美元

超微盤前股價下跌近 1%，主因滙豐 (HSBC) 上周五將其投資評等自「買進」下調至「持有」。滙豐指出，隨著 2026 年半導體產能可能趨緊，供應限制恐影響超微未來成長動能，因此調整對該股看法。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 0.31%，至每股 199.06 美元

人工智慧 (AI) 晶片新創 Cerebras Systems 周一更新招股書，計劃透過那斯達克首次公開募股 (IPO) 募資最高 35 億美元，成為近年美國科技 IPO 市場規模最大的交易之一，進一步向 AI 晶片龍頭輝達發起挑戰。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：