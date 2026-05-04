輝達對手來了！AI晶片新創Cerebras衝刺上市 估值上看266億美元
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
人工智慧 (AI) 晶片新創 Cerebras Systems 周一 (4 日) 更新招股書，計劃透過那斯達克首次公開募股 (IPO) 募資最高 35 億美元，成為近年美國科技 IPO 市場規模最大的交易之一。若以每股 115 至 125 美元的發行區間上限計算，Cerebras 估值最高可達 266 億美元，進一步向 AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 發起挑戰。
根據提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件，總部位於加州森尼維爾的 Cerebras 計劃發行 2,800 萬股，承銷商另擁有額外認購 420 萬股選擇權，若全數執行，將額外帶來最高 5.25 億美元募資規模。
知情人士先前透露，承銷團目前已收到超過 100 億美元認購意向，顯示投資人對 AI 基礎設施概念股熱度不減。
Cerebras 成立於 2016 年，以開發大型 AI 晶片與高效能運算系統聞名，其產品主打以單一超大晶片處理海量資料，並宣稱在特定 AI 模型推論與訓練任務上，運算速度優於輝達的圖形處理器 (GPU)。該公司共同創辦人兼執行長費德曼(Andrew Feldman) 在本次 IPO 中不出售持股，上市後仍將持有約 1,030 萬股，按發行價上限計算，持股價值約 12.8 億美元。
Cerebras 近年積極由硬體銷售轉向雲端運算服務，並與多家 AI 產業重量級企業建立合作關係。今年初，亞馬遜 (AMZN-US) 宣布將把 Cerebras 晶片與自家 Trainium 處理器共同用於 AI 軟體運算，成為首家採用其產品的大型雲端服務業者。
此外，Cerebras 今年 1 月也與 OpenAI 簽署一筆總額超過 200 億美元的多年期合作協議，將在 2028 年前提供最高 750 百萬瓦 (Megawatts) 的 AI 運算能力。OpenAI 並於 2 月推出首款運行於 Cerebras 平台的 AI 模型，同時向該公司提供 10 億美元營運資金支持。
財務表現方面，Cerebras 第四季營收年增約 76% 至 5.1 億美元，並錄得 8,790 萬美元淨利，顯示在 AI 需求快速擴張下，營運規模持續放大。
本次 IPO 由摩根士丹利 (MS-US)、花旗(C-US)、巴克萊(BCS-US) 與瑞銀擔任主承銷商，股票預計以「CBRS」代號在那斯達克全球精選市場掛牌。
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