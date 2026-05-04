鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-04 19:37

人工智慧 (AI) 晶片新創 Cerebras Systems 周一 (4 日) 更新招股書，計劃透過那斯達克首次公開募股 (IPO) 募資最高 35 億美元，成為近年美國科技 IPO 市場規模最大的交易之一。若以每股 115 至 125 美元的發行區間上限計算，Cerebras 估值最高可達 266 億美元，進一步向 AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 發起挑戰。

輝達對手來了！AI晶片新創Cerebras衝刺上市 估值上看266億美元(圖：REUTERS/TPG)

根據提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件，總部位於加州森尼維爾的 Cerebras 計劃發行 2,800 萬股，承銷商另擁有額外認購 420 萬股選擇權，若全數執行，將額外帶來最高 5.25 億美元募資規模。

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知情人士先前透露，承銷團目前已收到超過 100 億美元認購意向，顯示投資人對 AI 基礎設施概念股熱度不減。

Cerebras 成立於 2016 年，以開發大型 AI 晶片與高效能運算系統聞名，其產品主打以單一超大晶片處理海量資料，並宣稱在特定 AI 模型推論與訓練任務上，運算速度優於輝達的圖形處理器 (GPU)。該公司共同創辦人兼執行長費德曼(Andrew Feldman) 在本次 IPO 中不出售持股，上市後仍將持有約 1,030 萬股，按發行價上限計算，持股價值約 12.8 億美元。

Cerebras 近年積極由硬體銷售轉向雲端運算服務，並與多家 AI 產業重量級企業建立合作關係。今年初，亞馬遜 (AMZN-US) 宣布將把 Cerebras 晶片與自家 Trainium 處理器共同用於 AI 軟體運算，成為首家採用其產品的大型雲端服務業者。

此外，Cerebras 今年 1 月也與 OpenAI 簽署一筆總額超過 200 億美元的多年期合作協議，將在 2028 年前提供最高 750 百萬瓦 (Megawatts) 的 AI 運算能力。OpenAI 並於 2 月推出首款運行於 Cerebras 平台的 AI 模型，同時向該公司提供 10 億美元營運資金支持。