鉅亨網編譯段智恆 2026-05-04 20:10

電玩零售商 GameStop(GME-US) 日前宣布，已向電商平台 eBay(EBAY-US) 提出一項未經邀請、且不具約束力的收購提案，擬以每股 125 美元、現金加換股各半的方式收購 eBay 全部股權，交易總價約 555 億美元。若交易成真，將成為近年美國零售與電商產業最具話題性的「小吃大」併購案之一。

GameStop「小吃大」併購eBay！柯恩豪賭電商轉型(圖：REUTERS/TPG)

根據 GameStop 聲明，125 美元的報價較 eBay 上周五收盤價 104.07 美元溢價約 20%，若與 GameStop 自 2 月初開始建立持股部位時相比，溢價幅度更達 46%。消息公布後，eBay 盤後股價一度勁揚 13.4%，來到約 118 美元，但仍低於 GameStop 的報價，顯示市場對這筆交易能否順利完成仍持保留態度。

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GameStop 執行長柯恩 (Ryan Cohen) 周一 (4 日) 接受《CNBC》訪問時證實，目前尚未與 eBay 管理層展開正式接觸，並坦言這項收購行動「才剛開始」。

他表示，eBay 作為上市公司，董事會與管理層存在複雜的財務誘因，因此必須採取特定策略推進交易。他並透露，若有需要，不排除直接向 eBay 股東發動委託書爭奪戰，繞過董事會推動收購。

融資缺口引發市場質疑 GameStop 不排除增發股票

這項收購案也立即引發市場對資金來源的關注。以交易規模來看，555 億美元遠高於 GameStop 目前約 120 億美元的市值，而 eBay 市值則約 460 億美元，形成典型的「蛇吞象」格局。

GameStop 表示，公司已取得道明銀行 (TD Bank) 最高 200 億美元的融資承諾函，並將動用手上約 94 億美元現金部位支應部分交易資金。不過，即便如此，整體資金缺口仍相當可觀。

對此，柯恩在《CNBC》節目上表示，GameStop 提出的是「一半現金、一半股票」的方案，公司也有能力透過發行更多股票完成交易，意味未來不排除進一步稀釋股權，以籌措併購所需資金。

消息帶動 GameStop 股價周一盤前上漲約 4%，來到每股 27.6 美元。

柯恩喊話挑戰亞馬遜 稱 eBay 價值可達數千億美元

他直言：「eBay 應該值更多，而且未來一定會值更多，我想把 eBay 打造成一家價值數千億美元的公司。」GameStop 目前已持有約 5% 的 eBay 股份。若交易完成，柯恩預計將出任合併後新公司的執行長。

GameStop 在提案中指出，若收購成功，公司將在一年內削減約 20 億美元年度成本，主要瞄準 eBay 龐大的銷售與行銷支出。資料顯示，eBay 2025 會計年度行銷預算達 24 億美元，但活躍買家成長率仍低於 1%。

此外，GameStop 也計畫將旗下約 1,600 家美國實體門市轉型為 eBay 的線下基礎設施，包括商品驗證、收貨、物流履約與直播銷售等用途，藉此重塑 eBay 的電商競爭力。