鉅亨網編譯段智恆 2026-05-05 00:00

在軟體類股今年持續遭遇賣壓之際，數據分析與人工智慧 (AI) 軟體公司 Palantir(PLTR-US)即將公布第一季財報，市場關注焦點不僅在於業績是否再次優於預期，更在於這家估值居高不下的 AI 概念股，能否向投資人證明自己不該被捲入近期軟體股修正潮。

Palantir財報前迎大考 華爾街聚焦能否擺脫軟體股賣壓(圖：REUTERS/TPG)

Palantir 股價自 2 月公布上季財報後隔日高點以來，已回落約 6%，今年以來累計跌幅約 16%。市場擔憂，隨著生成式 AI 快速普及，部分軟體公司的商業模式可能遭侵蝕，導致資金近月持續撤出整體軟體族群，即便基本面未明顯轉弱，也難逃賣壓。

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不過，華爾街對 Palantir 的信心並未明顯動搖。分析師平均預估，Palantir 第一季營收可望年增 74%，經調整後獲利則有望較去年同期翻倍成長。儘管股價近半年明顯修正，但華爾街給出的未來 12 個月平均目標價僅下調不到 3%，以 Palantir 上周五收盤價 144.07 美元計算，仍隱含約 27% 的上漲空間。

周一 (4 日) 盤前，Palantir 股價上漲約 2.5%，市場靜待公司盤後交出最新成績單。

財測與獲利率成焦點 市場檢驗 AI 能否帶來實質成長

市場人士指出，在 AI 題材開始從估值故事轉向獲利驗證之際，Palantir 此次財報的前瞻財測，將成為左右股價走勢的關鍵。

Laffer Tengler Investments 執行長 Nancy Tengler 表示，市場現在最在意的不只是營收數字，而是管理層如何看待未來成長，以及 AI 是否真的能帶來更高的獲利率。

她指出，利潤率表現將是市場反駁「AI 正在侵蝕軟體業」論述的重要指標。

市場同時密切關注 Palantir 兩大核心業務的成長動能。其中，占總營收逾半的政府業務，市場預估第一季營收年增約 59%；商業業務成長速度更快，預估將大增超過 91%。

Bloomberg Intelligence 分析師 Mandeep Singh 指出，Palantir 政府業務受惠於美國國防支出增加，尤其在美伊戰事持續背景下，公司旗下 Maven 等軍事相關產品需求持續受惠。

高估值仍是爭議 然而華爾街多頭未退場

儘管 Palantir 基本面仍強，高估值始終是空頭攻擊焦點。Palantir 去年股價高峰時，本益比一度高達預估營收的近 90 倍，為標普 500 成分股中最高。雖然今年修正後估值已腰斬，但目前約 42 倍的股價營收比，仍是標普 500 最昂貴個股之一。

知名投資人、《大空頭》原型人物麥可貝瑞 (Michael Burry) 近月再度公開質疑 Palantir 估值過高，並警告大型 AI 模型供應商如 Anthropic 可能對 Palantir 形成潛在競爭壓力。

不過，華爾街仍有不少分析師選擇站在多方。Oppenheimer 分析師辛赫（Param Singh）上周首度給予 Palantir「優於大盤」評等，並設定 200 美元目標價，認為 Palantir 正快速成為政府與企業導入 AI 應用的核心平台。