鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-01 17:10

儘管 Meta(META-US) 、Alphabet(GOOGL-US) 、微軟 (MSFT-US) 、亞馬遜 (AMZN-US) 四大超大規模雲端業者合計宣布 2026 年將斥資高達 7,250 億美元投入 AI 基礎建設，理應是 AI 晶片霸主輝達 (NVDA-US) 的重大利多，市場卻給出截然相反的反應。

週四（30 日），輝達股價重挫 4.63%，跌破 200 美元關口，單日跌幅接近 10 美元。

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分析指出，輝達目前在 AI 加速晶片市場握有約九成市占，照理來說這波 AI 投資熱潮應會直接推升其業績表現。然而，市場隱憂，隨著其核心客戶紛紛投入自研晶片，一旦規模化落地，輝達的領先優勢恐將受到動搖。

此前， Alphabet 就已表態將把自家開發的 TPU 晶片對外商業化銷售；另一方面，亞馬遜也在最新財報電話會議中，多次強調其自研晶片業務正快速擴張，成長動能強勁。

Alphabet 宣布，將向外部精選客戶銷售自研 TPU 晶片，允許客戶部署於自有資料中心基礎設施，使 TPU 從過去幾乎完全服務 Google 內部生態，正式跨入商業競爭市場。

雖然 TPU 在通用靈活性上普遍被認為不及輝達的解決方案，但針對特定 AI 應用場景，其成本效益優勢相當突出。

分析認為，一旦全面商業化，TPU 將從輝達 GPU 的潛在競爭者，演變為具有實質威脅的市場對手。

值得注意的是，Alphabet 第一季雲端營收年增 63%，達 200.3 億美元，訂單積壓量接近翻倍，逾 4,600 億美元，其中相當部分已由內部 TPU 承接。

與此同時，亞馬遜執行長 Andy Jassy 在財報法說會上重點強調自研晶片業務的擴張態勢。

根據《彭博》報導，亞馬遜自研 Trainium 晶片的年化營收已突破 200 億美元，年增率達三位數成長。

Meta 同樣在上調 2026 年資本支出指引至 1,250 億至 1,450 億美元的同時，持續推進 MTIA 自研晶片項目，顯示科技巨頭在 AI 算力自主化的布局正全面加速。

華爾街分歧：輝達面臨顛覆風險還是持續受惠算力爆發？

對此競爭態勢，華爾街已有分析師發出明確警示。Seaport Research 半導體分析師 Jay Goldberg 直言：「這有可能從根本上顛覆輝達，我認為這是相當重大的風險。」

Goldberg 的邏輯基於超大規模雲端業者的體量與資本實力，這些公司既是輝達最大的客戶，也在持續投入資源成為其競爭者。

不過，並非所有分析師均認同這一悲觀判斷。Bernstein Research 分析師 Stacy Rasgon 提出反駁，認為「糾結於誰贏誰輸是錯誤的問題」。

他指出，AI 代理的崛起令算力需求呈爆發式增長，當前制約產業的關鍵因素是供給，而非需求。在此背景下，所有具備可信產能的晶片製造商均能實現滿載出貨，輝達亦不例外。