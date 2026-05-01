鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-02 02:40

美股主要指數周五 (5/1) 續創歷史新高，市場持續押注美國與伊朗有望透過外交談判結束持續兩個月的軍事衝突，帶動風險偏好升溫，同時國際油價回落、企業財報表現穩健以及美國經濟數據展現韌性，也進一步支撐股市走高，標普 500 指數有望連續第五周收紅，創下 2024 年以來最長周線連漲紀錄。

美伊和談露曙光！美股創高、標普有望連5周收紅(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌近 100 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲近 240 點或近 1.0%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲近 0.8%。台積電 ADR 漲近 0.7%。

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隨著市場對中東局勢降溫抱持期待，大型科技股持續領軍上攻，蘋果 (AAPL-US) 釋出優於市場預期的展望後，帶動大型股指數同步刷新歷史高點。國際油價則在伊朗向美方提出新版和平提案後走低，美國西德州原油

(WTI) 回落至每桶 101 美元附近，緩解市場對能源供應中斷的憂慮。

伊朗外交部長阿拉奇 (Abbas Araghchi) 在與區域盟友通話後表示，只要美方調整立場，避免提出「過度要求」、威脅性言論與挑釁行動，德黑蘭願意持續透過外交途徑推動談判。

不過，美國總統川普同日則對談判前景保持保留態度。他在白宮向媒體表示，伊朗確實有意達成協議，但他對德黑蘭最新提出的條件「並不滿意」，並指出伊朗提出了一些他「無法同意的要求」，但他同時強調，自己「傾向不對伊朗發動攻擊」。

市場研究機構 The Sevens Report 創辦人 Tom Essaye 指出，若美伊最終能將目前脆弱的停火安排轉化為長期和平協議，對金融市場將是明確利多；但若戰事再度升級，市場恐迅速面臨明顯修正壓力。

除了關注中東局勢外，投資人也同步消化最新經濟數據。美國 4 月製造業持續維持擴張，但企業投入成本因戰事推升能源與原物料價格而持續攀升，再次凸顯通膨風險並未完全解除。

與此同時，聯準會 (Fed) 內部對政策方向的分歧也持續浮上檯面。本周共有三位 Fed 官員對利率聲明表達異議，認為目前已不適合繼續暗示下一步政策行動將是降息。

儘管地緣政治與通膨風險仍在，美股近期漲勢並未受到明顯干擾。根據彭博統計，標普 500 成分股已有約 81% 的企業第一季財報優於市場預期，顯示企業獲利與消費動能仍具韌性，也成為推動華爾街持續攻高的重要支撐。

截至台北時間周六（5/2）凌晨 2 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 盤中股價上漲 3.30%，至每股 280.21 美元

頻果盤中上漲約 4%，儘管 iPhone 銷售表現略低於市場預期，但受惠整體財報優於預期，激勵股價走高。蘋果最新一季每股獲利報 2.01 美元，優於市場預估的 1.95 美元；營收達 1,111.8 億美元，也高於分析師預估的 1,096.6 億美元。

Roku(ROKU-US) 盤中股價上漲 6.07%，至每股 123.64 美元

串流平台 Roku 盤中勁揚 4%，受惠第一季財報與財測雙雙優於市場預期。Roku 首季營收報 12.5 億美元，高於市場預估的 12 億美元；經調整 EBITDA 為 1.484 億美元，也優於預估的 1.313 億美元，公司並預期本季營收、獲利與毛利表現將持續優於市場預期。

Rivian(RIVN-US) 盤中股價下跌 8.02%，至每股 15.09 美元

電動車製造商 Rivian 盤中重挫 7%，儘管第一季財報優於市場預期，但投資人反應偏向保守。Rivian 首季每股虧損 33 美分，優於市場預估的虧損 63 美分；營收報 13.8 億美元，也略高於市場預期的 13.7 億美元。該公司同時維持 2026 年交車 6.2 萬至 6.7 萬輛的全年展望不變。



今日關鍵經濟數據：

美國 4 月 ISM 製造業指數報 52.7，預期 53.1，前值 52.7

美國 4 月製造業 PMI 終值報 54.5，預期 54.0，前值 54.0

華爾街分析：

高盛認為在 AI 基礎建設熱潮中，投資人應將倉位從晶片股轉向雲端運算巨頭。本周四，Alphabet 股價單日大漲 10%，創下該公司有史以來最大單日市值增幅。