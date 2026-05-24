鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-24 15:21

在席捲全球的記憶體晶片熱潮中，韓國記憶體晶片雙雄 SK 海力士和三星無疑站在這波上行周期的核心位置。這兩家公司的員工也吃盡行業紅利，身家隨之暴漲，天價獎金引發社會熱議。

獎金拿到手軟！三星、SK海力士員工湧入豪車展廳。（圖：Shutterstock）

據韓國當地媒體報導，財富驟增的韓國晶片從業者眼下正瘋狂搶購豪華跑車。至少有一家豪車經銷商反映，前來選購高檔跑車的三星電子與 SK 海力士員工人數大幅增加。

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「過去一個月裡，我們每天都能接到幾十個咨詢電話。進店顧客大多是三星電子和 SK 海力士員工。來看 1 億韓元（7.3 萬美元）以上豪車的人明顯變多了。」豪車經銷商表示。

Google 搜索趨勢也印證了這一現象。隨著三星和 SK 海力士成為全球最重要的記憶體晶片公司，近期 「法拉利經銷商」 這一詞條在韓國的搜索熱度飆升。

今年以來，三星和 SK 海力士的股價呈現延續去年暴漲態勢，漲幅分別高達 128% 和 187%。韓國綜合股價指數（KOSPI）同樣如此，今年來漲幅達 82%。

這兩家存儲巨頭近日均公布了炸裂財報：SK 海力士第一季淨利潤達 40.34 兆韓元（273 億美元），較一年前狂增 397.6%；三星第一季淨利潤 47.22 兆韓元（318 億美元），暴增 474.3%。