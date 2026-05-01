鉅亨網編譯段智恆 2026-05-02 01:03

美國總統川普周五 (5/1) 表示，伊朗雖已提出新的協議方案，希望為持續兩個月的戰事尋求政治出口，但他對德黑蘭最新開出的條件並不滿意，顯示美伊之間雖已重啟談判軌道，距離真正達成停火或全面協議仍有一段距離。

伊朗「已沒軍力」？川普白宮撂重話 美伊和談再添變數(圖：REUTERS/TPG)

川普當天在白宮接受媒體提問時表示：「伊朗想達成協議，但我對他們提出的內容並不滿意。」他並直言，伊朗如今積極尋求談判，主因是其軍事力量已遭到明顯削弱，「伊朗想談，是因為他們已經沒有軍力了。」

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當被問及為何無法接受伊朗最新提案時，川普回應，伊朗提出了一些他「無法同意的條件」，但未進一步說明具體內容。外界普遍認為，相關分歧可能涉及停火條件、制裁安排，或戰後區域安全架構等核心議題，這類條件往往也是雙方最難妥協的部分。

稍早，參與美伊和平斡旋的巴基斯坦官員在伊斯蘭馬巴德證實，伊朗已透過巴基斯坦方面提交更新後的提案，並由巴方轉交給美方官員，顯示雙方雖仍透過第三方保持溝通，但談判尚未進入最終拍板階段。

川普表示，伊朗近來在與美國的談判過程中「確實已有一些進展」，但他坦言，目前仍不確定雙方最終是否真能達成協議。

除了對談判前景保持審慎態度外，川普也點出伊朗內部決策混亂，恐怕正是和談推進緩慢的重要原因之一。他表示，伊朗領導層內部存在明顯分歧，各派系之間缺乏共識，使得任何談判成果都更難快速定案。

川普說：「他們彼此之間有很大的問題。伊朗的領導層非常分裂，可能有兩個、三個，甚至四個不同派系。」