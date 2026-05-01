科技股財報震盪解析：四大巨頭業績贏家與輸家一次看

鉅亨網新聞中心 2026-05-01 19:00

Alphabet成為本次財報最大贏家。(圖：Shutterstock)

整體而言，四家公司營收與獲利均優於市場預期，AI 仍是財報核心主軸。然而，市場更關注的似乎是「AI 投資規模」與「雲端變現能力」之間的拉鋸。

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Meta：AI 支出暴增拖累股價重挫近一成

Meta 第一季財報雖然表現亮眼，但大幅上調資本支出預期，成為壓抑股價的主因，週四收盤重挫 8.55%。

Meta 將 2026 年全年資本支出預估上調至 1250 億至 1450 億美元，高於先前的 1150 億至 1350 億美元區間。

公司財務長 Susan Li 指出，主要原因包括零組件成本上升以及資料中心擴建需求增加，並坦言公司「持續低估算力需求」。

執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）也補充，記憶體晶片價格上漲是支出攀升的重要因素。

Alphabet：雲端與 AI 業務爆發 股價大漲 7%

相較之下，Alphabet 則成為本次財報最大贏家，股價收盤上漲約 10%。其雲端業務表現強勁，帶動市場信心回升。

受企業 AI 應用需求推動，Google Cloud 營收達 200 億美元，優於市場預期。

執行長皮查伊（Sundar Pichai）表示，AI 相關產品動能強勁，年增近 800%，且大型企業合約快速成長。

儘管 Alphabet 同樣上調全年資本支出至 1800 億至 1900 億美元，但市場顯然更關注其 AI 商業化進展。

亞馬遜：雲端成長 28% AI 晶片布局受關注

受惠於 AWS 雲端業務穩健成長，與公司晶片業務令人鼓舞的更新，亞馬遜股價週四收盤小幅上 0.77%。

AWS 營收達 376 億美元，年增 28%，優於市場 370 億美元的預期。雲端業務的穩健表現，也緩解了市場對亞馬遜巨額 AI 投資壓力的擔憂。

此外，執行長 Andy Jassy 透露，公司自研 AI 晶片 Trainium 未來數年將開放外部客戶使用。不過，公司未調整 2026 年約 2000 億美元資本支出預測。

微軟：雲端成長強勁但支出升高 股價承壓

雖然微軟雲端業務持續成長，但其成長速度仍落後於投資人預期，且公司大幅提高資本支出預期，仍使股價週四收盤下跌約 4%。

微軟本季雲端營收達 545 億美元，年增 29%。然而，公司將全年資本支出預估上調至 1900 億美元，遠高於市場預期的 1470 億美元，引發投資人疑慮。

公司財務長 Amy Hood 表示，投資增加將在短期內壓抑營收成長速度，但公司仍對 AI 投資回報保持信心。