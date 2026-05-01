鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-01 13:35

這家晶片股財報後暴漲！分析師看好再漲21%。(圖：Shutterstock)

根據《巴隆周刊》報導，Impinj 週三（29 日）晚間公布第一季財報，每股盈餘為 14 美分，雖低於去年同期的 21 美分，但優於華爾街原先預估的 11 美分。

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營收方面，該公司本季達 7,430 萬美元，與去年同期持平，同樣超越 FactSet 彙整分析師預期的 7,250 萬美元。

在第二季展望方面，Impinj 預計營收將年增約 7%，介於 1.03 億至 1.06 億美元之間；每股獲利預估落在 77 至 82 美分。

相較之下，華爾街在財報發布前的共識預測僅為營收 9,634 萬美元、每股獲利 64 美分，公司給出的指引大幅超出市場預期。

財報發布後，瑞銀（UBS）分析師週四將 Impinj 目標價從 155 美元上調至 175 美元，較目前交易水準有 21% 的上漲空間，並維持「中立」評級。

此外，投資銀行顧問公司 Evercore ISI 亦將目標價從 122 美元上調至 144 美元。

Impinj 執行長迪奧里奧（Christopher Diorio）在週三的法說會上表示，公司正以審慎態度面對下半年的業務規劃，「對多種可能的總體經濟情境進行避險布局」。

他強調：「我們擁有令人稱羨的市場地位、無限的前景機會、充足的產品供應，以及強勁的順風優勢。」

迪奧里奧同時坦言，面對當前難以預測的總體經濟環境，公司在積極追求市佔率擴張與業績成長的同時，仍將以穩健保守的態度應對下半年挑戰。