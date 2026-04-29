鉅亨網編譯莊閔棻
投行高盛 (GS-US) 在最新發布的貴金屬研究報告中，針對黃金市場採取了「結構性看多、戰術性謹慎」的雙軌立場。儘管該行重申了年底黃金價格目標為每盎司 5,400 美元的預測，但也明確警告，黃金短期內仍面臨顯著的下行壓力。
分析指出，雖然先前累積的黃金多頭部位與看漲期權未平倉量已大致被市場消化，但在目前環境下，金價仍顯得相當脆弱。
高盛分析師警告，金價短期走勢仍偏向下行，若荷姆茲海峽局勢持續動盪，且債券或股市進一步走弱，黃金恐面臨新一波拋售壓力。
根據報告，目前黃金淨投機性部位已降至約第 41 百分位，處於相對低的水準，要回升至正常區間仍需時間。
在基準情境下，高盛預期私人部門不會進一步淨賣出黃金，亦不會出現超出美國聯邦準備理事會降息所帶來的溫和支撐之外的額外買盤。
不過，基於央行持續推進儲備多元化、投機性倉位從低位正常化，以及聯準會預計將實施的 50 個基點降息這三點，儘管金價短期存在下行壓力，高盛仍維持黃金年底價格預測 5400 美元 / 盎司。
在央行購金方面，高盛基準假設為 2026 年月均購入 60 噸。值得注意的是，2 月份央行購金量僅約 2 噸，但高盛認為這反映的是金價極端波動期間購買活動的階段性暫停，而非趨勢性轉變。
此前舉行的央行會議調查結果也進一步印證上述判斷，在 29 家受訪央行中，約 70% 預計未來 12 個月全球黃金儲備將上升，約 25% 預計持平；此外，還有約 70% 的受訪央行預計一年後金價將穩定在 5000 美元 / 盎司以上。
此外，受訪央行對儲備價值因金價下跌而受損的憂慮，明顯高於對流動性約束的顧慮。
從中期來看，高盛將風險走向定調為偏多。報告指出，若伊朗局勢升溫，並與格陵蘭、委內瑞拉等更廣泛的地緣政治發展交互影響，可能加速全球投資人將資產配置轉向黃金，並動搖市場對西方國家財政永續性的信心，進而大幅打開金價上行空間。
在此情境下，看漲期權需求若再度升溫，將可能成為推動金價上漲的重要動能。
至於黃金儲存地點偏好，調查顯示倫敦金庫仍是各國央行的首選，其次則為美國境內的自主存放。此一變化在某種程度上反映出，在地緣政治風險升高背景下，部分央行正重新檢視資產安全配置策略。
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