鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-30 06:10

投行高盛 (GS-US) 在最新發布的貴金屬研究報告中，針對黃金市場採取了「結構性看多、戰術性謹慎」的雙軌立場。儘管該行重申了年底黃金價格目標為每盎司 5,400 美元的預測，但也明確警告，黃金短期內仍面臨顯著的下行壓力。

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根據報告，目前黃金淨投機性部位已降至約第 41 百分位，處於相對低的水準，要回升至正常區間仍需時間。

不過，基於央行持續推進儲備多元化、投機性倉位從低位正常化，以及聯準會預計將實施的 50 個基點降息這三點，儘管金價短期存在下行壓力，高盛仍維持黃金年底價格預測 5400 美元 / 盎司。

在央行購金方面，高盛基準假設為 2026 年月均購入 60 噸。值得注意的是，2 月份央行購金量僅約 2 噸，但高盛認為這反映的是金價極端波動期間購買活動的階段性暫停，而非趨勢性轉變。

此前舉行的央行會議調查結果也進一步印證上述判斷，在 29 家受訪央行中，約 70% 預計未來 12 個月全球黃金儲備將上升，約 25% 預計持平；此外，還有約 70% 的受訪央行預計一年後金價將穩定在 5000 美元 / 盎司以上。

此外，受訪央行對儲備價值因金價下跌而受損的憂慮，明顯高於對流動性約束的顧慮。

在此情境下，看漲期權需求若再度升溫，將可能成為推動金價上漲的重要動能。