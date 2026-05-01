鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-01 17:00

《MarketWatch》報導，大型未獲利企業可能掀起 IPO 浪潮，促使主要指數機構重新檢視其規則。

負責管理標普 500 與道瓊工業指數的標普道瓊指數公司 (S&P Dow Jones Indices) 周四 (4 月 30 日) 晚間宣布，將啟動檢視程序，評估是否對大型市值公司放寬納入條件，或是提供「快速通道」機制。

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該機構在聲明中指出，「2026 年，部分美國超大型公司可能進行 IPO。此外，一些已上市公司即使未實現持續營運的正淨利，仍可能達到超大型市值。」

這項針對超大型公司的規則檢視，正值 SpaceX、Anthropic 與 OpenAI 傳出最快可能於今年稍晚啟動 IPO 之際。

標普道瓊指數公司表示，這類新上市的大型公司「可能迅速獲得投資人持股、交易流動性與市場影響力」，但現行納入規則恐阻礙其及時被納入指數，進而影響指數作為市場基準的有效性。

該公告列出多項潛在調整方案，其中包括將新上市公司納入門檻由現行須掛牌滿一年，縮短為僅需 6 個月即可進入指標性標普 500 指數。

若該機構最終採納此規則，將與至少一家其他指數機構並列。那斯達克已於 3 月通過「快速納入」規則，讓大型新上市公司更容易加入那斯達克 100 指數。FTSE Russell 也正在評估類似機制。

根據 PitchBook，SpaceX 最新估值約 1.25 兆美元，但市場傳出該火箭公司正計劃以高達 2 兆美元的估值募資，若成真將立即躋身美國市值最大企業之一。

OpenAI 近期完成一輪募資後估值達 8,520 億美元，而 Anthropic 最新估值約 3,800 億美元。《彭博》亦報導，Anthropic 已收到可能使其估值超過 9,000 億美元的投資提案。

目前標普 500 的潛在成分股需在 GAAP 基礎上達成過去 12 個月累計獲利，且最近一季亦須為正，但新提案將使超大型公司免除這項要求。

SpaceX 去年營收逾 185 億美元，但仍虧損近 50 億美元，《The Information》本月報導指出，部分原因來自其近期收購 xAI 帶來的大量支出。Anthropic 預估將於 2028 年轉為整體獲利，而據《華爾街日報》，OpenAI 則預期 2030 年才會實現盈餘。

不過，《華爾街日報》本周亦指出，OpenAI 今年稍早未達多項月營收目標，亦未達 2025 年 ChatGPT 的營收預期。