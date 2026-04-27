鉅亨網編譯段智恆
美股主要指數持續創高，但企業財報卻開始浮現中東戰事帶來的實質衝擊。《彭博》周一 (27 日) 指出，標普 500 指數在科技股帶動下維持強勢，市場對伊朗戰爭的不確定性似乎選擇暫時忽視，然而個別企業的營運表現，已逐步反映成本上升與需求轉弱的壓力。
隨著第一季財報陸續公布，戰事影響已不再侷限於航運或航空等直接受衝擊產業，而是擴散至工業、原物料與能源等領域。紙製品製造商索諾科產品 (Sonoco Products)(SON-US) 預估本季將新增約 1,000 萬美元成本，主因能源、運輸與石化相關支出快速攀升；工業集團漢威聯合 (Honeywell)(HON-US) 則指出，部分業務因戰事影響轉弱，導致第二季獲利展望低於市場預期。
中東戰事持續近兩個月，荷姆茲海峽實質上仍處於封鎖狀態，使得經由該航道出口的原物料價格維持高檔，進一步推升企業營運成本。油田服務公司 SLB 也表示，戰事干擾已拖累其業績表現。
奇異公司 (GE-US) 則警告，若高油價持續或旅遊活動受干擾，航空需求可能下滑，進而影響噴射引擎業務。該公司預期戰事影響恐延續至夏季。
分析人士指出，消費相關產業面臨的壓力尤為明顯。Simcorp 投資決策研究主管布朗 (Melissa Brown) 表示，油價上漲將排擠消費者對非必要支出的能力，並推升企業投入成本，形成雙重壓力。
市場反應也逐漸轉趨保守。西南航空 (LUV-US) 因對燃料成本表現審慎，股價自 3 月初以來跌幅擴大至約 20%；嘉年華郵輪 (CCL-US) 則因中東衝突下修財測，股價自戰事以來累計下跌約 14%。
儘管部分企業已釋出警訊，整體股市仍受到大型科技股支撐。德州儀器 (TXN-US) 與英特爾 (INTC-US) 因財測樂觀帶動股價走強，抵銷市場對戰事風險的疑慮。部分先前受衝擊的類股亦出現反彈，例如建商 DR Horton(DHI
-US) 財報公布後股價上漲 5.8%。
然而，市場人士警告，當前股市表現與企業基本面之間的落差，可能意味後續風險尚未完全反映。Siebert Financial 投資長馬雷克 (Mark Malek) 指出，目前市場仍持續上行，但對潛在風險的反應有限，「我對市場仍持正向看法，但態度相當謹慎」。
未來一周將進入財報發布高峰，包括皇家加勒比郵輪 (RCL-US) 與挪威郵輪 (NCLH-US) 等高度依賴燃料成本的企業，其表現備受關注。此外，精品與飯店業者如拉夫勞倫 (Ralph Lauren)、希爾頓(HLT-US) 與萬豪 (MAR-US) 等股價已回到歷史高點，市場預期亦面臨修正風險。
儘管如此，人工智慧 (AI) 題材仍是支撐市場的重要力量。Cresset Capital 投資策略長艾布林 (Jack Ablin) 表示，相較於地緣政治風險，AI 的影響力目前更主導市場走勢，這也是標普 500 指數得以維持高檔的關鍵原因。
富國銀行策略師 Ohsung Kwon 則指出，目前戰事對整體經濟的影響尚不明顯，市場短期內可能持續上行，但下半年風險升溫的可能性不容忽視。
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