鉅亨網編譯段智恆 2026-04-27 20:35

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企業財報浮現壓力 成本上升與需求轉弱同步發酵

中東戰事持續近兩個月，荷姆茲海峽實質上仍處於封鎖狀態，使得經由該航道出口的原物料價格維持高檔，進一步推升企業營運成本。油田服務公司 SLB 也表示，戰事干擾已拖累其業績表現。

分析人士指出，消費相關產業面臨的壓力尤為明顯。Simcorp 投資決策研究主管布朗 (Melissa Brown) 表示，油價上漲將排擠消費者對非必要支出的能力，並推升企業投入成本，形成雙重壓力。

科技股撐盤掩蓋風險 市場憂後續財報恐現更多利空

儘管部分企業已釋出警訊，整體股市仍受到大型科技股支撐。德州儀器 (TXN-US) 與英特爾 (INTC-US) 因財測樂觀帶動股價走強，抵銷市場對戰事風險的疑慮。部分先前受衝擊的類股亦出現反彈，例如建商 DR Horton(DHI

-US) 財報公布後股價上漲 5.8%。

然而，市場人士警告，當前股市表現與企業基本面之間的落差，可能意味後續風險尚未完全反映。Siebert Financial 投資長馬雷克 (Mark Malek) 指出，目前市場仍持續上行，但對潛在風險的反應有限，「我對市場仍持正向看法，但態度相當謹慎」。

儘管如此，人工智慧 (AI) 題材仍是支撐市場的重要力量。Cresset Capital 投資策略長艾布林 (Jack Ablin) 表示，相較於地緣政治風險，AI 的影響力目前更主導市場走勢，這也是標普 500 指數得以維持高檔的關鍵原因。