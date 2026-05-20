AI熱潮還沒完？分析師喊加碼輝達、蘋果等科技巨頭、減碼道瓊弱勢股
鉅亨網編譯許家華
人工智慧 (AI) 投資熱潮近期再度升溫，帶動大型科技股與半導體族群強勢上漲。儘管市場對股價過熱與估值偏高的疑慮持續存在，但華爾街部分分析師認為，AI 動能交易 (Momentum Trade) 仍未結束，投資人目前不應過早退出強勢股。
近期 AI 概念股成為市場資金焦點，輝達 (NVDA-US)、美光 (MU-US) 等晶片業者持續上漲，而亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet (GOOGL-US) 等大型雲端服務供應商，也因大幅增加 AI 資本支出而受到市場追捧。
根據 Oppenheimer 技術分析師 Ari Wald 最新報告，市場對於科技股漲多後可能回檔的擔憂，未必代表動能行情即將結束。他認為，投資人應持續加碼 AI 受惠股，包括輝達 (NVDA-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US) 及 Alphabet (GOOGL-US)，而非因漲幅過大而選擇避開。
Wald 指出，在上述企業中，蘋果、亞馬遜及輝達同時也是道瓊工業指數成分股。他建議相較之下，可考慮減碼表現落後個股，包括 Salesforce (CRM-US)、Nike (NKE-US)、國際商業機器公司 IBM (IBM-US) 與家得寶 (HD-US)。
Wald 在報告中表示，市場對超買的擔憂通常伴隨對動能策略的質疑，但歷史數據顯示，動能因子往往在景氣循環後期仍能維持優勢表現。
市場對 AI 交易的熱度已不僅侷限於科技產業。22V Research 分析團隊指出，部分傳統防禦型產業也開始出現動能擴散跡象，包括消費必需品及醫療保健類股。其中百事 (PEP-US)、Monster Beverage (MNST-US)、Mondelez (MDLZ-US) 被列為消費類首選；CVS Health (CVS-US)、信諾集團 (CI-US)、必治妥施貴寶 (BMY-US) 與 Biogen (BIIB-US) 則受到醫療領域分析師看好。
市場另一項焦點則集中在半導體產業是否仍具上漲空間。分析師指出，AI 供應鏈能否延續強勢，將高度取決於輝達財報與展望表現。市場普遍認為，輝達最新財報將成為判斷 AI 投資周期的重要指標。
DataTrek Research 共同創辦人 Jessica Rabe 表示，以科技股為主的那斯達克指數近期強勢表現，反映的是 AI 驅動的科技多頭市場重新加速，而非行情接近尾聲。
她認為，追蹤動能因子的 ETF 也反映市場資金持續聚焦 AI 受惠族群。以 iShares Edge MSCI 美國動能因子 ETF 為例，其主要持股包括美光 (MU-US)、博通 (AVGO-US)、輝達 (NVDA-US)、英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US) 與科林研發 (LRCX-US) 等半導體企業。
不過，DataTrek 另一位共同創辦人 Nicholas Colas 也提醒投資人應適度調整期待。他指出，該 ETF 過去 100 個交易日對標普 500 指數的超額報酬率已創 2015 年以來最大差距。歷史數據顯示，在出現如此大幅領先後，動能因子通常仍會持續跑贏大盤，但領先幅度往往有限。
市場人士認為，目前 AI 資本支出與企業投資需求尚未出現放緩跡象，在大型科技公司持續投入資料中心與 AI 基礎設施建設下，短期內 AI 動能行情仍可能延續，但後續股價表現將更仰賴企業獲利成長能否跟上估值擴張速度。
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