OpenAI創始成員、「Vibe Coding」之父卡帕西加入Anthropic！AI人才戰再升級

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-20 11:21

人工智慧（AI）界最炙手可熱的人才之一 、OpenAI 的創始成員、前特斯拉 (TSLA-US) AI 總監卡帕西（Andrej Karpathy），於本週二（19 日）正式宣布加入 AI 新創公司 Anthropic，引發業界高度矚目。

OpenAI創始成員、「Vibe Coding」之父卡帕西加入Anthropic。(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》報導，卡帕西在 X 平台發文寫道：「近況更新：我已加入 Anthropic。我認為，未來幾年位於大型語言模型（LLM）尖端的發展，將會是特別具有關鍵塑造性的時期。」

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他說：「我非常興奮能加入這裡的團隊，重新投入研發工作。我依然對教育懷有深厚熱情，也計劃在適當時機重新展開相關工作。」

卡帕西在 AI 領域資歷深厚。他以創始研究科學家身份協助創立 OpenAI，之後轉赴特斯拉擔任 AI 總監，主導自動駕駛電腦視覺團隊。

他於 2023 年重返 OpenAI，並在 OpenAI 執行長奧特曼（ Sam Altman ）短暫遭罷黜期間公開聲援，最終卻在 2024 年 2 月再度離職，並創辦以 AI 為核心的教育公司 Eureka Labs。

Anthropic 表示，卡帕西將加入該 AI 新創公司的預訓練團隊，該團隊負責對 Claude 進行大規模測試。卡帕西已於本週正式到職，並隸屬於由 Nicholas Joseph 領導的團隊。

Joseph 同樣曾任職於 OpenAI，也是 Anthropic 的早期員工之一；而 Anthropic 被視為 OpenAI 在 AI 競賽中的主要競爭對手。

Joseph 在 X 上寫道：「我想不出還有誰比他更適合這份工作——期待我們共同打造的成果！」

卡帕西在 2025 年初因創造「Vibe coding」一詞而聞名。此概念用來形容一種「完全沉浸於直覺與感覺之中，擁抱指數級效率提升，甚至忘記程式碼本身存在」的開發方式。

他近期更進一步提出「代理工程」（Agentic engineering）作為更精確的新術語，以描述 AI 模型代理自行撰寫程式碼、人類僅負責監督的工作型態。

此次延攬，恰逢 Anthropic 在多項指標上全面躍升之際。該公司在 Claude Code 與 Cowork 工具的重大突破，加上與川普政府角力後帶來的更廣泛關注。

Anthropic 在二級市場的估值最近突破了 1 兆美元，超過了 OpenAI。