鉅亨網編輯林羿君 2026-04-27 18:30

儘管美股頻創新高，被視為「終極警示燈」的巴菲特指標卻亮起紅燈。該指標近期一度飆升至 232.6%，截至 4 月底仍在 227% 左右，遠高於巴菲特所定義的 200%「玩火區」。這顯示美股估值已處歷史性高位，市場對泡沫風險與潛在崩盤的擔憂正快速升溫。

所謂「巴菲特指標」，是指美國股市總市值與國民生產總值（GNP）的比值。巴菲特曾在 2001 年公開稱讚此指標，可能是衡量任何特定時刻估值水平的最佳單一標準。

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他警告，當該比值處於 70% 至 80% 時，買入股票通常能獲得良好回報，但若接近 200%，投資者就是在「玩火」。歷史數據也支持了這項觀點，無論是 2000 年網路泡沫、2008 年金融危機，還是 2021 年新冠疫情期間的市場震盪，該指標的急劇噴發往往是市場大幅修正的前兆。

當前的市場環境下，除了指標衝高，企業獲利與經濟增長的脫鉤也成為看跌者的主要依據。雖然看多派認為企業每股盈餘（EPS）兩位數的成長能支撐高估值，但歷史經驗顯示，企業利潤佔 GDP 的比重難以長期維持在當前 12% 的高位。隨著高度競爭的環境壓縮利潤空間，回歸 7% 至 8% 的歷史均值只是時間問題。

再加上目前標普 500 指數的本益比已超過 28 倍，比百年平均水平高出約三分之二，這意味著投資者正為每一美元利潤支付極其昂貴的溢價。

雖然巴菲特的理論架構並非預測市場崩盤的精確時間點，而是強調市場終將回歸理性的必然性，但這項衝破 200% 的指標無疑是在提醒投資者，當前的市場狂熱正建立在脆弱的基礎之上。