鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-27 19:10

在全球金融市場面臨不確定性的背景下，美國銀行一種長期被忽視的資產配置方式正迎來百年一見的高光時刻。

美銀的「安穩睡」投資策略 今年以來表現創經濟大蕭條以來最佳(圖:shutterstock)

這一被美銀首席投資策略師 Michael Hartnett 稱為「安穩睡」(Sleep Like a Baby) 的投資組合，在 2026 年表現強勁，今年以來已創下約 26% 的年化回報，這是自 1933 年大蕭條時期以來的最佳表現。

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(來源: Yahoo 財經)

四分天下：打破傳統 60/40 框架

長期以來，投資者習慣於「60% 股票、40% 債券」的經典配置，但 2022 年股債雙跌的慘痛教訓讓此模式備受質疑。「安穩睡」策略則將資金平均分為四等份：25% 股票、25% 債券、25% 現金，以及 25% 大宗商品。

這項策略的核心在於分散風險，而非盲目追逐熱點。根據美銀數據，2026 年是該配置在一個世紀內第三次大幅領先傳統 60/40 組合，前兩次分別發生在 1946 年 (戰後通膨) 與 1973 年 (石油危機與停滯性通膨時期)。

儘管美股年化報酬率達 14%，表現尚可，但 Hartnett 認為，這一策略真正的獲利重要動力是黃金，其年化漲幅約達 31%。令人驚訝的是，多數散戶並未參與這波行情，美銀數據顯示，散戶資產組合中黃金的平均占比僅為 0.4%。

Hartnett 指出，雖然並非人人都要精確複製此比例，但極低的商品配置更像是一種「意外」，而非理性的決策。包括貝萊德 (BlackRock) 執行長 Larry Fink 在內的業界高層也已公開表示，傳統 60/40 組合已不足以代表真正的多元化。

未來展望

對於普通投資者，可透過流動性高的 ETF 來模擬此配置，例如利用 SPY(股票)、TLT(債券)、短期國債或高利儲蓄帳戶 (現金)，以及 DBC 或 GLD(大宗商品與黃金)。